Вълна от IPO-та в САЩ ще тества пазара преди очаквания рекорден дебют на SpaceX

Пазарът на първични публични предлагания в САЩ направи преход от затихнал към оживен в рамките на няколко седмици, като компаниите се надяват да наберат до 17,3 млрд. долара само през този месец и да се възползват от устойчивостта на фондовия пазар, предава Bloomberg.

Очаква се предстоящите през следващите седмици първични публични предлагания да привлекат милиарди долара, тъй като компаниите се стремят да излязат на борсата преди събитието, което се очаква да бъде най-голямото на пазара за годината – рекордното първично публично предлагане на SpaceX, което компанията на Илон Мъск планира за юни.

„Ако съм на мястото на някоя компания и искам да имам възможност да привлека инвеститори, които влагат средства в първични публични предлагания, вероятно бих го направил, преди да дойде тази сделка“, коментира Боб Дол, главен изпълнителен директор на Crossmark Global Investments.

Тъй като войната с Иран все още може да предизвика свободно падане на фондовия пазар, а финансовите отчети на компаниите, които планират да излязат на борсата, трябва да бъдат актуализирани по-късно през май, кандидатите за IPO-та изглежда са решили, че няма по-добър момент от сегашния.

Ускоряването на IPO-тата този месец доведе до набирането на 5,4 млрд. долара, а новите публични компании предизвикаха вълнение на Wall Street, след като отново започнаха да носят печалби на инвеститорите. Среднопретеглената възвръщаемост по тазгодишните първични публични предлагания в САЩ, с изключение на компаниите тип „празен чек“ и затворените фондове, е нараснала до 21% от едва 4,6% седмица по-рано, сочат събрани от Bloomberg данни. Това надминава възвръщаемостта от 4,2% на индекса S&P 500.

По-добри резултати – последните IPO-та в САЩ са повишили възвръщаемостта за 2026 г. Графика: Bloomberg LP

Компаниите прилагат различни стратегии, за да увеличат шансовете за успех на своите първични публични предлагания, включително привличане на т. нар. „основни инвеститори“, предлагане на по-малък пакет от акции в рамките на сделката и стартиране с атрактивни отстъпки спрямо цените на други публично търгувани компании.

„Има много по-голяма ценова дисциплина“, казва Дан Клауснер, ръководител на отдела за консултации по първични публични предлагания в компанията Houlihan Lokey. „А успехът ражда успех – ако имате конкурент, който определя добри цени и се търгува добре, става привлекателно да се предложи разумна отстъпка“, допълва той.

Очакваните IPO-та тази седмица целят да наберат общо близо 2 млрд. долара. X-Energy, компания за ядрена енергия, която е подкрепяна от Amazon.com, се стреми да набере 814 млн. долара. Сделките ще надградят най-натоварения месец за банкерите от декември насам, когато бяха набрани около 8,8 млрд. долара, главно благодарение на сензационния дебют на Medline.

„Имаме четири IPO-та на пазара, чиито цени се очаква да бъдат определени тази седмица, и осем допълнителни IPO-та, за които беше подадено публично заявление миналата седмица, така че при продължаващото силно представяне на фондовите пазари, очакваме те да останат много активни в краткосрочен план“, коментира Сумит Мукерджи, ръководител на отдела за анализи на капиталовите пазари в JPMorgan Chase & Co.

IPO-то на затворения фонд на милиардера Бил Акман и неговия хедж фонд ще подложи на изпитание интереса на дребните инвеститори, тъй като той се стреми да набере 10 млрд. долара. Цената на IPO-то се очаква да бъде обявена на 28 април.

Успехът на предстоящите сделки ще определи средата за над десет други компании, които чакат на опашката, за да определят цената на IPO-тата си – от производителя на чипове за изкуствен интелект Cerebras Systems до компанията за придобиване на центрове за данни на Blackstone. Очаква се и двете да се опитат да наберат най-малко по 2 млрд. долара, което би довело до няколко месеца на забележителна IPO активност преди вероятния рекорден дебют на SpaceX.