IPO-то на SpaceX тласка космическите инвестиции през първото тримесечие до нов рекорд

Глобалните инвестиции в космически компании са достигнали рекордно ниво през първото тримесечие на 2026 г., тласнати от по-големи инвестиции на късен етап от финансирания и нарастващия ентусиазъм на инвеститорите във връзка с дебюта на SpaceX на публичния пазар, сочат данни на инвестиционната фирма Seraphim Space, публикувани във вторник.

Финансирането е достигнало 7,95 млрд. долара през тримесечието, което е почти двойно повече от сумата от 3,93 млрд. долара през предходния тримесечен период. Така инвестициите за последните 12 месеца стигат рекорд от 18,8 млрд. долара.

Броят на сделките също се е увеличил до 159, като общият годишен брой достига рекордните 654, предава Ройтерс.

Увеличението в направените инвестиции се дължи до голяма степен на по-големите размери на сумите, а не на рязко увеличение на обема на сделките, като средният размер на сделките се е повишил до 68 млн. долара от 35,1 млн. долара през четвъртото тримесечие. Най-голямата сделка е била кръгът от 1,75 млрд. долара на базираната в САЩ компания Saronic, което е едно от най-големите финансирания в космическия сектор, отбелязва докладът.

„Днес пазарът определено излъчва настроение към поемане на риск, като капиталът бързо се насочва към компаниите, възприемани като лидери в категорията“, заяви Лукас Бишъп, инвестиционен сътрудник в Seraphim Space, подчертавайки съвпадението на благоприятни фактори, включително разходите за отбрана, подновените амбиции за изследване на Луната и очакванията на инвеститорите около IPO-то на SpaceX.

IPO-то на SpaceX би могло да се превърне в знаково събитие за ликвидността на ранните инвеститори и служители, като същевременно създаде еталон за оценка и подобри видимостта на излизането от космическите компании, подкрепяни от рисков капитал. Производителят на ракети на Илон Мъск ще организира ден за анализатори във вторник, съобщи Ройтерс по-рано този месец.

На Северна Америка се дължи около 70% от общото финансиране през първото тримесечие, Европа е отбелязала най-силните си резултати от 2022 г. насам, а Азия е допринесла с над 1,2 млрд. долара.

Забележително е, че инвестициите вече не се ограничават до традиционните сателитни комуникации, като значително по-голям капитал се насочва към нововъзникващи сегменти като космическата инфраструктура, включително космическите станции и центровете за данни, което отразява разширяването на потенциалния пазар на сектора.

Последните събития също така подчертават продължаващия импулс в областта на сателитната свързаност, като Amazon обяви миналата седмица, че ще придобие Globalstar за 11,6 млрд. долара.