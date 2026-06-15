Швейцарският прагматизъм надделя във вота за ограничаване на населението

В неделя швейцарските гласоподаватели избраха да играят на сигурно, отхвърляйки безпрецедентно предложение за ограничаване на населението на страната до 10 млн. души, съобщава Bloomberg.

Резултатът от националното допитване се сведе до прагматизъм, като мнозинството - 55% - прие предупрежденията на бизнеса и правителството, че налагането на лимит в броя на гражданите ще има дългосрочно отрицателно въздействие върху растежа. Компаниите многократно са заявявали, че се нуждаят от лесен достъп до чуждестранна работна ръка, за да заемат позиции в Швейцария.

Идеята за ограничението беше възприета от някои като своеобразен Brexit вот на Швейцария, тъй като предвидените ограничения върху имиграцията биха навредили сериозно на отношенията на страната с Европейския съюз.

Поддържането на силни връзки с Брюксел е жизненоважно за Швейцария, като се има предвид, че блокът купува половината от износа ѝ, а търговията със стоки възлиза на над 315 млрд. франка (395 млрд. долара) годишно.

Швейцарците „разбраха, че миграцията е ключов стълб на тяхното колективно богатство“, посочва Михаел Стробек, главен инвестиционен мениджър в компанията за управление на богатство Lombard Odier.

През последните седмици мениджъри, включително главният изпълнителен директор на Nestle Филип Навратил и шефът на UBS Group Серджо Ермоти, предупредиха, че ограничението не е решение на усещаните проблеми в страната. В неделя швейцарският производител ABB приветства резултата, заявявайки, че приемането на ограничението „би създало значителна несигурност“.

„Особено във времена на геополитическа несигурност, стабилността е от първостепенно значение за Швейцария като място за бизнес“, се казва в съобщението на компанията.

Предложението би ограничило населението с по-строги мерки срещу имиграцията. В момента в Швейцария живеят около 9,1 млн. души, а първите ограничения щяха да влязат в сила при 9,5 млн. души, което може да бъде достигнато още през 2030 г.

В Швейцария има повече родени в чужбина хора, отколкото в съседните страни. Графика: Bloomberg LP

Швейцарският вот отразява антиимигрантските настроения, които преобладават в политиката в много страни по света. Те доведоха до възхода на крайнодесните партии, по-строг граничен контрол и засилен фокус върху националната идентичност. Те също така изиграха роля в големи политически събития през последните години като Brexit и изборните победи на Доналд Тръмп в САЩ.

Въпреки че ограничението беше блокирано, подкрепата от 45%, която то получи, все пак е проблем за правителството. Този дял ще насърчи ключовия участник в кампанията, Швейцарската народна партия (SVP), да продължи да настоява за по-строги имиграционни политики.

Посланието ѝ резонира с голяма част от хората, като свързва ежедневните им проблеми с дългогодишните тревоги за идентичността на страната.

Наемите се повишават, влаковете и пътищата са претъпкани в пиковите часове, градовете са по-гъсто населени, а високоплатените чуждестранни работници и мениджъри станаха по-видими в някои части на страната. Кампанията съчета тези проблеми с традиционните швейцарски страхове за суверенитета и прииждането на чужденци.

Резултатът затвърждава имиграцията като трайна политическа разломна линия в страна с ниска безработица и висок жизнен стандарт.

Изследователят Михаел Херман, който проследява проучванията на общественото мнение за швейцарската обществена телевизия, определи числата като „противоречиви“.

„Регионите с най-силен вот „за“ са най-малко засегнати от имиграцията“, каза той. „Това показва, че става въпрос много повече за идентичност, отколкото за реални проблеми. Става въпрос за образ на Швейцария, който хората искат да запазят“, посочва още.

Екзитполовете за 20 Minuten/Tamedia показаха, че ограничението получава слабо мнозинство сред по-бедните избиратели. Те също така показват, че освен огромната подкрепа на поддръжниците на SVP повече от 40% от тези в лагера на приятелски настроената към бизнеса партия FDP също са гласували с „да“.

Следващата голяма цел на SVP е референдум по набор от споразумения, целящи да подсилят отношенията на Швейцария с ЕС, който може да се проведе през 2027 г. В основата им е принципът на свободно движение, който е допринесъл значително за бързия растеж на населението на Швейцария. Около 1,5 млн. граждани на ЕС живеят в Швейцария, което представлява 16% от населението.

Това означава, че въпросите за имиграцията и ЕС са неразривно свързани, което позволява на SVP отново да използва разочарованието по темата в опит да провали договореното.

„SVP ще продължи да се бори с недостатъците на настоящата имиграционна политика“, каза в изявление президентът на партията Марсел Детлинг. „Искаме да запазим Швейцария точно такава, каквато я обичаме“, допълни той.

Партията се фокусира върху положителните страни на решението от неделя, като се има предвид, че то достигна до много хора извън традиционната ѝ избирателна база. Почти 1,5 млн. гласуваха в подкрепа на ограничението – два пъти повече, отколкото гласуваха за партията на последните общи избори.

Междувременно правителството заяви, че резултатът е „важен сигнал“ за отношенията с ЕС.

Избирателите „дават приоритет на стабилността и надеждността в тези времена на геополитическа и икономическа несигурност“, заяви в неделя министърът на правосъдието Беат Янс.

Лобистката група в производствения сектор Swissmem предупреди правителството, че не трябва да показва самодоволство от резултата, подчертавайки нивото на разочарование сред обществеността.

Стробек от Lombard Odier изрази подобна гледна точка. „Все още има голямо малцинство, което не е доволно от статуквото по отношение на имиграцията в Швейцария“, казва той. „Политиците не трябва да пренебрегват това недоволство. Но не можете да го решите с ограничение“, допълва още.