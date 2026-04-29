Мнозинството в Швейцария иска таван на населението, но поляризацията остава

Предложението за таван на населението на Швейцария до 10 млн. души получава подкрепата на 52% от хората, участвали в анкета – сигнал, че идеята се радва на мнозинство.

Проучването преди референдума по въпроса през юни показва, че 46% са против мярката, а 2% не са решили, според резултатите, публикувани в сряда от вестникарската група Tamedia/20 Minuten и цитирани от Bloomberg. Подкрепата се е увеличила в сравнение с миналия месец.

Данните също така показват, че по-малко анкетирани още не са взели решение или са се насочили само в едната посока, като подкрепата се затвърждава за всяка от страните.

Резултатът показва, че призивите на правителството и бизнес лидерите избирателите да отхвърлят мярката не са успели да потушат инерцията зад идеята, докоснала чувствителна струна в швейцарското общество.

„Още в ранен етап предложението е добре известно и широко обсъждано“, посочват от социологическата агенция LeeWas, откъдето допълват, че резултатите показват нестабилност и „не показват ясна тенденция“.

Населението на Швейцария е напът да мине 10 млн. души до 2045 г. Графика: Bloomberg LP

Швейцария ще гласува по темата на 14 юни. Предложението, подкрепено от дясната Швейцарска народна партия, има за цел да наложи таван на населението чрез ограничаване на имиграцията, особено на търсещите убежище, на фона на опасения относно жилищното настаняване и инфраструктурата.

Разделението по въпроса остава силно. Докато почти всички избиратели на Народната партия подкрепят идеята, левите групи се противопоставят яростно. Според тях планът ще ограничи сериозно компаниите, наемащи персонал от чужбина, както и ще засегне отношенията на Швейцария с Европейския съюз.

Швейцарското правителство заяви, че мярката би рискувала икономически резултати на стойност милиарди франкове. Населението на Швейцария – силно зависима от работна ръка от чужбина и с по-високи средни заплати – нараства от десетилетия. Повече от една четвърт от жителите на страната обаче нямат гражданство – един от най-високите подобни проценти в Европа.