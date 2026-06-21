Иран и САЩ започнаха преговори за постоянно мирно споразумение, Тръмп заплаши с нови удари

САЩ и Иран започнаха преговори по постоянно мирно споразумение, което трябва да реши проблема с ядрената програма на Ислямската република и да отвори за постоянно Ормузкия проток, пише Bloomberg.

Първите срещи на високо равнище между представители на САЩ, Иран, Катар и Пакистан започнаха в неделя в швейцарския курорт Бюргенщок, като американският вицепрезидент Джей Ди Ванс и иранският външен министър Абас Арагчи са сред присъстващите.

Но макар срещите да започнаха, президентът Доналд Тръмп заплаши в публикация в социалните мрежи в неделя отново да нанесе удари срещу Иран, ако страната не „спре незабавно високоплатените си проксита в Ливан да създават неприятности“.

Въпреки че трудно постигнатото временно споразумение доведе до пауза във военните действия между САЩ и Иран, срещата вероятно е само началото на продължителни преговори, които ще обхващат теми като ядрените способности на Иран и икономически облекчения за Техеран.

„Днес поставяме само началото на технически преговори, които няма да решат никакви разногласия“, каза Ванс пред репортери в присъствието на официални представители от Пакистан и Катар, които действат като посредници.

Срещата „ще ни позволи да седнем заедно като екипи за първи път в историята, за да установим какво е от най-голямо значение за съответните страни, да уредим тези въпроси, да ги решим и да постигнем по-добро утре“, добави Ванс.

Полуофициалната иранска осведомителна агенция Тасмин съобщи, като се позова на запознат източник, че иранската делегация се е възпротивила на съвместна снимка с американската делегация.

Иранските медии съобщиха, че преговорите ще продължат един ден, като представители на Техеран се срещнаха с посредниците преди да проведат разговори със САЩ по-късно през деня.

Залозите са високи, а боевете между Израел, който не е страна по временното споразумение, и подкрепяната от Иран ливанска групировка „Хизбула“ заплашват да подкопаят дипломацията.

Иранската полуофициална агенция Исна заяви, че основните теми на разговорите ще бъдат „обхватно примирие“ в Ливан – Техеран иска изтеглянето на Израел от територията на страната, и съдбата на милиардите долари в ирански активи, замразени в чужбина.

В събота Техеран обвини Израел, че е нарушил примирието в Ливан и заяви, че Ормузкият проток, който е ключов маршрут за световните доставки на енергийни ресурси, отново ще бъде затворен. Въпреки съобщението милиони барели петрол продължиха да преминават по водния път.

Съгласно условията на меморандума за разбирателство, подписан от Тръмп в сряда, САЩ и Иран имат 60 дни за преговори, въпреки че споразумението позволява удължаване.

По-рано Ванс заяви, че целта е да се стигне до „действителна структура на преговорите“ въз основа на техническите обсъждания в Швейцария, в които участват и двамата глобални преговарящи на Тръмп Стив Уиткоф и Джаред Къшнър.

Съобщението на Иран за Ормузкия проток помрачава преговорите, но непосредствените последици върху корабния трафик са неясни. Дори преди примирието милиони барели петрол преминаваха по водния път всеки ден.

Централното командване на американската армия съобщи, че корабният трафик е нараснал в протока в събота, като 55 търговски кораби и над 17 млн. барела петрол са излезли през Ормуз.

Американският министър на енергетиката Крис Райт заяви пред Fox News в неделя, че САЩ продължават да ескортират кораби и „показват, че можем да преминаваме през протока с или без“ Иран.

Иранската осведомителна агенция "Фарс" информира, като се позова на източник от армията, че не е издадено нито едно ново разрешение за преминаване на кораби до второ нареждане. По време на войната много корабни компании заявиха, че е твърде опасно да преминават през протока без разрешението на Иран.

Техеран заяви още, че следващата фаза на преговорите, включително за ядрената програма, не може да започне, докато боевете в Ливан не приключат и Иран не получи обещаните икономически придобивки.

Израел, който беше партньор на Вашингтон във войната срещу Иран, започнала на 28 февруари, води паралелна кампания срещу „Хизбула“ в съседен Ливан. Иран последователно се стреми да обвърже конфликта там, при който загинаха хиляди хора, а над 1 млн. ливанци бяха принудени да напуснат страната си, с по-широките преговори със САЩ.

Техеран счита, че САЩ имат „пряка отговорност“ за положението в Ливан и действията на израелската армия, заяви говорителят на външното министерство Есмаил Багаи, цитиран от осведомителната агенция IRNA.

Израел настоява, че ще запази войските си на границите си, докато се увери, че „Хизбула“ вече не представлява заплаха. Израелските сили за отбрана заявиха, че операциите им през последно време са насочени срещу мрежа от подземни бункери, където се смята, че се укриват бойци на „Хизбула“.

„Нямало е и няма ограничения за войниците от израелските сили за отбрана в Ливан да действат за премахване на заплахите“, заяви израелският министър на отбраната Израел Кац в неделя.

„Нашите сили остават разположени в зоната за сигурност по протежението на Жълтата линия в Ливан и оперират оттам срещу терористи и терористична инфраструктура“, отбеляза той, като потвърди, че Израел няма да се изтегли.

Страните вече постигнаха „голям напредък“ през последните няколко часа, каза Ванс пред репортери в Швейцария в неделя. „Очаквам, че ще постигнат допълнителен напредък в следващите часове“, допълни той.