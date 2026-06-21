Ванс пристигна в Швейцария за мирни преговори с Иран, Ормузкият проток е основна тема

Вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс пристигна в Швейцария в неделя за мирни преговори с Иран, като и двете страни се стремят към траен край на войната, но имат разногласия заради твърденията на Иран, че е затворил жизненоважния Ормузки проток, предава Ройтерс.

Въпреки че САЩ и Иран приеха 60-дневно примирие, докато текат преговорите, Корпусът на гвардейците на Ислямската революция в Техеран заяви в събота, че Ормузкият проток е затворен. Американската армия съобщи обаче, че търговски плавателни съдове са продължили да оперират по водния път.

Тези развития може да усложнят преговорите, в които и двете страни искат да постигнат напредък по временното споразумение, постигнато с посредничеството на Пакистан и подписано в сряда от президентите Доналд Тръмп и Масуд Пезешкиан за прекратяване на почти четиримесечната война.

Посочвайки израелски „престъпления“ в Ливан, които нарушавали американските ангажименти за примирие, революционните гвардейци предупредиха, че корабите ще бъдат изложени на опасност, ако се доближат до протока, жизненоважен път за петролните и газови доставки в света. Но Централното командване на американската армия съобщи, че 55 търговски кораба са преминали в събота с над 17 млн. барела петрол, насочен за световните пазари.

Ормузкият проток и Ливан продължават да създават разногласия

Американските сили ще осигурят продължаването на търговския трафик, съобщи Централното командване.

Тръмп заяви, че няма да бъдат налагани такси за преминаване през протока по време на или след 60-дневното примирие, ако САЩ не наложат такса в случай, че мирните преговори се провалят.

В публикация в социалните мрежи той посочи възможността за налагане на такса от САЩ „за предоставяни услуги като ангели хранители на страните от Близкия изток“, ако мирното споразумение не бъде финализирано. Мохамад Мокхабер, съветник на иранския върховен лидер Моджтаба Хаменей, обвини САЩ в социалната мрежа Х, че не прилагат първата клауза от временното споразумение в 14 точки с Иран, което включва спиране на огъня „на всички фронтове“, включително в Ливан.

Той допълни, че докато споразумението е само на хартия, притокът на енергийни ресурси от Близкия изток ще остане спрян.

Примирието в Ливан изглежда крехко, след като израелските сили и подкрепяната от Иран групировка „Хизбула“ се атакуваха взаимно.

Иранската делегация е водена от главния преговарящ Мохамад Бакер Галибаф и включва външния министър Абас Арагчи и високопоставени представители в областта на сигурността, на централната банка и на петролната индустрия, съобщиха иранските медии. Освен Ванс американският преговорен екип включва също пратениците Стив Уиткоф и зетя на Тръмп Джаред Къшнър.

Говорителят на иранското външно министерство Есмаил Багаи заяви, че Иран ще настоява в Швейцария за изпълнение на ангажиментите, като посочи примери от миналото, в които другата страна не е спазвала споразуменията.

Пакистанският премиер Шехбаз Шариф и началникът на ГЩ на пакистанската армия фелдмаршал Сиед Асим Мунир също ще присъстват на срещата през уикенда, съобщи външното министерство на страната.

В интервю за Fox News преди да отпътува от САЩ Ванс изрази увереност, че примирието ще издържи и добави, че не е видял признаци за затваряне на Ормузкия проток.

Преговарящите вероятно ще имат „разговори няколко дни“, каза той пред репортери в базата „Андрюс“ в Мериленд. „Надявам се да постигнем напредък по ядрения въпрос и по въпроса с примирието в Ливан“, добави той.

Вицепрезидентът и втората дама Уша Ванс пристигнаха във военновъздушната база „Емен“ в Швейцария в 3,59 ч. по Гринуич, съобщи говорител на вицепрезидента.

Израел заяви, че ще защити силите си в Ливан

Спиране на боевете в Ливан е едно от условията за начало на преговори между САЩ и Иран за ядрената програма на Техеран и други въпроси. Но Ливанската гражданска отбрана заяви, че 20 души са били убити при израелски удари в Ливан в събота, часове след влизането в сила на примирието.

Израел заяви, че е реагирал на атаки от „Хизбула“, а групировката съобщи, че няма да позволи на Израел „да се придвижва свободно“ в Ливан. Израел твърди, че не е страна в споразумението между САЩ и Иран и ще запази силите си на ливанската територия, която окупира.

Армията съобщи, че Израел е ангажиран с примирието, но ще продължи да действа срещу всяка заплаха за Израел или силите му.

Израелската телевизия „Канал 12“ съобщи, че премиерът и министърът на отбраната са инструктирали армията да се въздържа от стрелба в Ливан, но да не се изтегля от районите, които е завзела.

Според допитване на израелския Еврейски университет, споделено с Ройтерс, 92% от израелците считат, че Иран се е възползвал повече от съвместната военна кампания на САЩ и Израел от страната им, а само 8% са на мнение, че Израел е излязъл победител. Почти 90% от израелците смятат, че целите на войната не са били изпълнени, а над 70% не вярват на твърденията на премиера Бенямин Нетаняху, че е имало големи постижения.

Ливанската държавна осведомителна агенция NNA съобщи, че израелски военни самолети и дронове са поразили локации в Южен Ливан и долината Бекаа в събота, и двете бастиони на „Хизбула“.

Представител на израелската армия съобщи, че групировката е изстреляла над 50 снаряда срещу израелските сили в Южен Ливан през нощта и че Израел е атакувал мишени на „Хизбула“ в отговор.

Ливанското здравно министерство съобщава, че 4057 души са били убити при израелски атаки от 2 март насам, включително лекари, жени и деца, без да уточнява колко от жертвите са били бойци.

Израелските власти твърдят, че най-малко 32 войници и четирима цивилни са били убити при боевете с „Хизбула“.