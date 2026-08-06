Commerzbank отчете 94% ръст на печалбата, започва ново обратно изкупуване за 1,2 млрд. евро

Германският кредитор Commerzbank, който е все по-близо до пълно придобиване от италианския конкурент UniCredit, отчита ръст на нетната печалба от 94% през второто тримесечие. Резултатите са по-добри от очакванията на анализаторите, подкрепени от по-големите приходи от комисиони, съобщава Ройтерс.

Нетната печалба в размер на 898 млн. евро за периода от април до юни е почти двойна на отчетените 462 млн. евро година по-рано. Анализаторите очакваха печалбата да достигне 845 млн. евро, според консенсусна прогноза, публикувана от самата банка.

Commerzbank също така обяви ново обратно изкупуване на акции за до 1,2 млрд. евро, съобщава Bloomberg.

„Развиваме се печелившо, инвестираме в бъдещето си и доказваме силата на бизнеса си на клиентите всеки ден“, посочва Бетина Орлоп, главен изпълнителен директор на германската банка, в изявление.

Продължаващата вече две години битка за собствеността на втората по големина банка в Германия прие драматичен обрат, след като UniCredit направи опит за враждебно придобиване за 45 млрд. евро, а ръководството на Commerzbank изпрати сигнал, че обединението на кредиторите може скоро да бъде подновено.

Въпреки всичко в четвъртък Орлоп заяви, че дори със своя голям дял, който вече притежава, италианската банка не може „едностранно да решава за фундаментални структурни мерки“. „Това създава ясна отговорност за двете страни. Изисква споделено разбиране за бизнес модела и ангажимент от всички акционери“, коментира тя.

Орлоп и нейният екип като цяло са против обединение, но въпреки това в четвъртък от Commerzbank заявиха, че стратегия, разработвана заедно с UniCredit, може да е от полза за инвеститорите, съобщи Bloomberg.

„Съвместен подход има потенциала да създаде стойност“, казва се в презентацията за резултатите на банката. Това ще изисква „съвместно разработена стратегия, базирана на съществуващи бизнес модели“, допълва се в презентацията, но не се разкриват подробности за това как би изглеждал подобен план.

Commerzbank е изправена пред засилен контрол от страна на UniCredit под ръководството на главния изпълнителен директор Андреа Орчел, която се готви да увеличи дела си в германския кредитор до близо 50%. Орчел обеща да осъществи дълбоки промени, след като получи контрол над компанията, като Орлоп е категорично против някои от предложенията му.

Двете банки ще започнат дискусии, които може да продължат месеци, когато се срещнат в планиран видео разговор, очакван скоро след обявяването на финансовите резултати, съобщи Bloomberg News. Предишни срещи между представители двете банки доведоха до задълбочаване на различията им.