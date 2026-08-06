Петролът поевтинява, след като Иран и Оман постигнаха споразумение за Ормузкия проток*

Цената на петрола се понижава в четвъртък, след като Иран обяви, че е постигнал споразумение с Оман за корабоплавателен маршрут през Ормузкия проток. Това засилва очакванията за възстановяване на енергийните доставки през този стратегически важен морски път, предава Bloomberg.

Фючърсите върху сорта Брент поевтиняват с 0,28% до 79,23 долара за барел, а тези върху американския суров петрол West Texas Intermediate (WTI) - с 0,45% до 74,88 долара за барел.

Според ирански представители съвместното изявление на двете държави все още се преглежда, а маршрутът ще остане отворен за период между два и четири месеца. Въпреки това споразумението не означава пълно възстановяване на корабоплаването през протока.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви по време на митинг в Лас Вегас в сряда, че Вашингтон води разговори с Техеран и че ще „види какво ще се случи“ в рамките на продължаващите преговори.

Цените на суровия петрол се понижиха заради оптимизма, че скоро може да бъде постигнато споразумение за възстановяване на трафика през Ормузкия проток, като Тръмп отново подчерта, че сделката е близо. Въпреки това несигурността остава, а трейдърите не бързат да закриват дългите си позиции, опасявайки се от внезапна ескалация на напрежението.

„Цената на американския петрол вече падна под 80 долара за барел, тъй като световният петролен пазар оценява вероятността за споразумение с Иран“, коментира Роб Тъмъл, старши портфолио мениджър в Tortoise Capital. „Ако бъде постигната сделка, е възможно цената на петрола да се насочи към 70 долара за барел“, добавя той.

Междувременно запасите от суров петрол в САЩ са се увеличили, след като преди това бяха достигнали най-ниското си равнище от 2018 г., а резервите в хъба Къшинг, щата Оклахома, отново са надхвърлили 20 млн. барела - ниво, което се счита за минимално необходимо за нормалното функциониране на терминала, показват публикувани в сряда правителствени данни. Износът на дестилати - категория, която основно включва дизелово гориво - е достигнал нов рекорд.

*Данните са актуални към 9:00 ч. българско време.