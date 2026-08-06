DeepSeek планира значително увеличение на цените за AI моделите си

DeepSeek планира да въведе значително увеличение на цените на услугите си в областта на изкуствения интелект (AI) в необичайна промяна за китайския играч, който подложи на натиск американските и местните си конкуренти, пише Bloomberg.

В съобщение, публикувано в четвъртък, DeepSeek не уточнява какви ще бъдат увеличенията, освен че ги нарича значителни и призовава потребителите да съобразят плановете си с тях. В момента базираната в Ханджоу компания определя такса от 0,14 долара за милион входящи токена и 0,28 долара за милион изходящи токена, мерки за работата, която изкуственият интелект извършва, за да обработи информацията и да генерира резултати, за своя модел V4 Flash. Цените на китайския ѝ конкурент Moonshot за модела му Kimi K3 са съответно 3 и 15 долара за милион от двата вида токени. Първокласната услуга Fable 5 на Anthropic определя цени от съответно 10 и 50 долара.

Стратегията на DeepSeek предизвика дебат в световен мащаб през последните дни заради цените на инструменти с изкуствен интелект с високо представяне. До момента ценообразуването ѝ беше дотолкова извън обичайния диапазон за AI моделите, че се заговори за „мъртва зона“ на DeepSeek, при която по-скъпи модели или такива с по-малки способности ще бъдат елиминирани. Това също така предизвика въпроси за плановете за първично публично предлагане на OpenAI и Anthropic поради рисковете, които създава компанията за техните печалби и бизнес модели.

Решението на DeepSeek да повиши цените може да бъде повратна точка за пазара на изкуствен интелект в Китай, където други основни играчи следваха наръчника на компанията в предлагането на евтини услуги с отворен код. Стартъпи и техните инвеститори търсеха път за преход от ерата на ултраевтините услуги за изкуствен интелект към по-жизнени от комерсиална гледна точка бизнес модели.

DeepSeek е в процес на огромно набиране насредства и започна подготовка за първично публично предалагане още тази година, съобщи Bloomberg. Основателят Лиан Вънфън ще трябва за първи път да балансира между очакванията на инвеститорите, бързото разширяване на пазара и огромната необходимост от капитал за изграждане на скъпа инфраструктура за изчислителна мощност.

Компанията планира да изгради огромен център за данни във вътрешната част на Монголия в рамките на план за осигуряване на 1 гигават изчислителна мощност за изкуствен интелект, който може да включва наемане на допълнителен капацитет от други компании, съобщи Bloomberg News миналата седмица. Главният изпълнителен директор на Nvidia Дженсън Хуанг заяви по-рано, че център за данни с мощност един гигават, оборудван с най-модерните ускорители за изкуствен интелект, би изисквал около 50 млрд. долара, въпреки че разходите в Китай обикновено са по-ниски от тези в САЩ.

Клиентите имат много начини за достъп до V4 Flash, включително директно от DeepSeek или от други доставчици на услуги, които хостват модела. Повишения на цените биха засегнали разработчиците и компаниите, които плащат директно на DeepSeek, за да управляват моделите ѝ, и може да даде на конкурентни доставчици възможност да повишат собствените си цени. Тъй като моделът V4 Flash е обществено достъпен под либерален лиценз, други компании могат да го управляват на собствените си сървъри и да таксуват клиентите за достъп, като по този начин предоставят на потребителите алтернативи, ако DeepSeek повиши цените си прекалено.

Интересът на китайските потребители към инструменти с изкуствен интелект би трябвало да остане силен през втората половина на 2026 г., тъй като DeepSeek и ByteDance останаха доминиращи в сектора на чатботовете с изкуствен интелект в страната през юни, дори след представянето на ключови модели от Zhipu и Moonshot AI, коментира Робърт Лий, старши анализатор на индустрията в Bloomberg Intelligence.

Продължаващата концентрация около двете компании, които са пазарни лидери, вероятно ще подложи на допълнителен натиск по-малките компании, включително Baidu, в сектор, наводнен от инструменти с безплатен достъп, допълва той.