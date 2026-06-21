Stellantis, Wayve Technologies и Uber се обединяват за масово навлизане на роботизирани таксита

Разработването на автономни таксиметрови услуги набира скорост, като автомобилни производители, технологични компании и платформи за превоз на пътници все по-често обединяват своите технологии и експертиза в стремежа си да наложат роботакситата като част от ежедневния градски транспорт, пише Франс прес.

Автомобилният производител Stellantis, британският стартъп за изкуствен интелект Wayve Technologies и платформата за споделено пътуване Uber започнаха партньорство за разработване и внедряване на роботизирани таксита.

Моделът, върху който работят, предвижда Stellantis да произвежда автомобилите, адаптирани за автономно управление, Wayve Technologies да осигурява софтуера с изкуствен интелект, а Uber да предоставя достъп до своята глобална мрежа от потребители и транспортни услуги.

„Това обединява силните страни на три водещи компании – автомобилния опит на Stellantis, глобалната платформа за мобилност на Uber и технологиите за въплътен изкуствен интелект на Wayve Technologies, посочва Кейти Фишър, вицепрезидент по търговската дейност и операциите в британския стартъп.

Целта е разработването, изпитването и внедряването на автономни превозни средства, които да предоставят безопасни услуги за превоз на пътници в градове в Европа, Северна Америка и други региони по света.

Конкуренцията в сектора е особено ожесточена и компаниите запазват възможността да участват и в други проекти в областта на автономното управление. Stellantis и Wayve Technologies вече работят по технологии за мащабно внедряване на автоматизирано, но наблюдавано управление на автомобили.

Междувременно британският стартъп и Uber развиват планове за въвеждане на автономни транспортни услуги в Лондон, Токио и още десетина града по света. Двете компании обявиха намерение услугите им да станат достъпни за широката публика по улиците на британската столица още това лято.

Wayve Technologies обучава своите системи за автономно управление по улиците на Лондон от 2018 г. и твърди, че вече е провела изпитвания в над 500 града по света.

Лондон се превръща в една от основните арени на съревнованието в сектора. Очаква се там да започнат работа и роботаксита на китайския технологичен гигант Baidu, разработени съвместно с американската платформа Lyft.

На глобално равнище лидер в индустрията остава Waymo - подразделение на Alphabet, компанията майка на Google. Waymo разполага с около 3000 роботаксита в над 11 града в САЩ. Основен конкурент е платформата Apollo на китайската Baidu, която вече оперира в 27 китайски града, както и в Абу Даби и Дубай в Обединените арабски емирства (ОАЕ).

Прогнозите сочат, че пазарът тепърва ще расте. Според Международната агенция за енергията (МАЕ) до 2035 г. в между 40 и 80 големи града по света могат да се движат между 700 000 и 3 милиона роботаксита.

Консултантската компания Boston Consulting Group очаква броят им да достигне около 3 милиона, от които 850 000 в Китай и 350 000 в САЩ. За Европа прогнозата е значително по-скромна - около 120 000 автономни таксита.

Още по-оптимистична е оценката на Goldman Sachs, според която броят на роботакситата може да достигне 6 милиона, а стойността на пазара - 415 милиарда долара.

(БТА)