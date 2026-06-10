Услугата за роботаксита на Tesla не успява да отговори на големите очаквания

Когато предприемачът Илон Мъск постави началото на конференция за оповестяване на тримесечните резултати на Tesla Inc. през юли 2025 г., роботизираните автомобили се оказаха в центъра на вниманието. Автомобилният производител току-що беше стартирал своята услуга за споделено пътуване с автономни коли в Остин, която получи възторжени отзиви от внимателно подбраните първоначални клиенти, пише Bloomberg.

„Вече разширихме обслужваната от нас зона в Остин“, заяви главният изпълнителен директор на Tesla. Компанията планира да се разрасне допълнително в града и след това да покрие Калифорния, Невада, Аризона и Флорида. „Вероятно ще имаме автономни превози, което да покрие около половината от населението на САЩ до края на годината“, прогнозира тогава Мъск.

Почти година по-късно Tesla има само 59 роботаксита, като услугата е ограничена до три града в Тексас.

Мъск е известен с твърде амбициозните си планове и изказвания относно Tesla и SpaceX. Но дори и по тези стандарти, пропастта между публичните му изявления за автономните превози и постиженията на бизнеса е огромна. Три месеца след тази конференция за финансовите резултати, Мъск заяви, че Tesla ще има „500 или повече“ превозни средства само в района на Остин до края на 2025 г.

Всичко това е отрезвяващо напомняне за реалните ограничения на машината за реклама на Мъск. Във време, когато бизнесът с автомобили на Tesla се свива, пазарната стойност на компанията расте до нови върхове почти изключително благодарение на фантастичните обещания на милиардера за бъдеще, в което всички автомобили няма да имат шофьори, а роботите ще гледат децата. Всичко това ще стане съвсем скоро, подчертава той.

И все пак малко са признаците, че някоя от тези авангардни бизнес идеи ще допринесе съществено за печалбата на Tesla в близко бъдеще – ако изобщо го направи някога. Програмата за хуманоидни роботи Optimus все още се върти около прототипа. Съвсем наскоро Мъск обяви, че иска да построи огромна фабрика за полупроводници, която да струва 119 млрд. долара.

Роботакситата може би представляват най-конкретният източник на нов растеж за Tesla. Но с наближаването на първата годишнина на услугата, резултатите досега са разочароващи. Наличността е ограничена, а автомобилите невинаги са толкова безопасни, колкото иска компанията. Мъск вече заяви, че бизнесът няма да бъде печеливш поне до 2027 г.

Няколко десетки превозни средства след почти една година са „далеч под нашите много песимистични перспективи“, коментира Гарет Нелсън, старши анализатор в CFRA. „В продължение на повече от десетилетие Мъск обещаваше прекалено много... Добавете внедряването на роботизирани таксита към списъка“, добавя той.

Част от забавянето е свързано с „изключително трудното технологично предизвикателство“ относно стартирането на услуга за споделено пътуване без шофьор. За да отговори на строгите стандарти за безопасност, Tesla действа предпазливо със своята автоматизирана технология, изтъква Нелсън.

Всъщност последствията от всяка грешна стъпка могат да бъдат тежки. Кола на Cruise, звеното за автономни превозни средства на General Motors, блъсна и рани пешеходец в Калифорния през 2023 г. Този инцидент доведе до щатски и федерални разследвания, отнемане на разрешителното за експлоатация на Cruise и в крайна сметка до закриването на бизнеса.

Tesla разполага със служители в Остин и района на залива на Сан Франциско, които имат възможността дистанционно да поддържат и управляват роботакситата. От пускането им на пазара компанията е докладвала за 17 инцидента на Националната администрация за безопасност на движението по пътищата, включително два, при които служители, работещи дистанционно, са катастрофирали с превозното средство при ниска скорост.

Инвеститорът и дългогодишен поддръжник на Мъск Кати Ууд наскоро изпробва роботакси на компанията и описа преживяването като „забележително“.

Мъск е доказвал в миналото, че скептиците грешат многократно, като успешно превърна електрическите превозни средства в масов продукт и революционизира космическите полети с ракети за многократна употреба. Неговите подобни амбициозни обещания за центрове за данни в околоземна орбита и човешки колонии на Марс са голяма част от причината, поради която се очаква SpaceX да осъществи най-голямото първично публично предлагане (IPO) в историята на борсите.

Брайънт Уокър Смит, експерт по автономни превозни средства и доцент по право в Университета на Южна Каролина, заяви, че всички сигнали водят до извода, че технологията за роботаксита не е готова. В момента услугата на Tesla в Тексас изглежда е предимно рекламен ход или демонстрация на връзките с инвеститорите, посочва той.

Последните разширявания на услугата се случват бавно. Миналата седмица ръководителят на отдела за изкуствен интелект на Tesla Ашок Елусвам, заяви, че автономните превозни средства вече могат да бъдат наблюдавани в целия район на Остин. Не стана ясно дали промяната означава, че всички колии ще бъдат без монитори.

Забавеният напредък на Tesla е особено очевиден в Калифорния. Въпреки че компанията твърди, че има автономните коли в района на залива на Сан Франциско, всички те се управляват от хора.

Tesla работи върху изглаждането на не особено привлекателните аспекти, които са част от управлението на бизнес с роботаксита. Автопаркът изисква значителна инфраструктура за поддръжка, за да се гарантира, че автомобилите са чисти и технически изправни.

По време на дискусия с инвеститори от април, Мъск заяви, че компанията в момента използва съществуващи зарядни станции и сервизни центрове за своите роботаксита, но в крайна сметка ще се нуждае от специални обекти за тази услуги.

Изглежда, че Tesla вече полага основите в тази посока. В Остин компанията е подала документи до града за разширяване на съществуващ сервизен център, който да включва автомивка и зарядни станции, като се очаква тези обекти да струват повече от 2 млн. долара.

Тези усилия представляват ключови стъпки, които показват, че Tesla иска сериозно да управлява процъфтяващ бизнес за споделено пътуване.

В надпреварата за споделено пътуване без шофьор Tesla трябва да навакса, посочва Матю Уонсли, професор в университета „Кардозо“, специализиран в автономни технологии. Той прогнозира, че компанията ще продължи да разчита на „патерици“ известно време, докато работи за подобряване на услугата.

„Не искам да има монопол на Waymo - искам да има конкуренция“, изтъква Уонсли.