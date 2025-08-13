IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Start.bg Posoka Boec Megavselena.bg Chernomore
Tesla поглежда към Ню Йорк в стремежа си да разшири услугата си с роботаксита

Компанията е публикувала обява за работа, търсейки човек, който да управлява прототипно превозно средство за събиране на данни

22:30 | 13.08.25 г.
Автор - снимка
Създател
Автор - снимка
Редактор
Снимка: Bloomberg L.P.
Снимка: Bloomberg L.P.

Tesla Inc. търси да наеме човек, който да тества технологията ѝ за подпомагане на водача по улиците на Ню Йорк, което предполага, че производителят на електромобили може се стреми да разшири услугите си за споделено пътуване до най-големия американски мегаполис, съобщава Bloomberg.

Нова обява за работа в отдела за разработка на Autopilot на Tesla търси шофьор за прототипно превозно средство, което ще събира данни до осем часа на ден. Работата на пълен работен ден, базирана в квартал Куинс, изисква човек, запознат със системите за автономно шофиране, като заплащането е над 30 долара на час.

Tesla се стреми да разшири услугата си за налагане на таксита без шофьор в цялата страна след ограничено стартиране през юни в Остин, където е централата на компанията. Наскоро Tesla започна услуга за споделено пътуване около Сан Франциско, която обяви планове за разширяване в други райони, включително Невада и Аризона.

Инвеститорите следят отблизо темпа на разширяване на дейността на Tesla с роботаксита, която се приема като ключов двигател на растежа в бъдеще. Главният изпълнителен директор Илон Мъск преориентира компанията към авангардни технологии, включително автомобили без шофьор и изкуствен интелект, тъй като бизнесът ѝ с електрически превозни средства се сблъсква с намаляващи продажби.

Въпреки че в новата обява за работа не се посочва връзка с бизнеса с роботизирани таксита, събирането на данни често представлява ранна стъпка към стартиране на услуги с автономни коли.

Waymo, част от Alphabet Inc., обяви миналия месец, че събира данни в Ню Йорк с надеждата да стартира услуга с роботаксита в града. Автомобилите се управляват ръчно, тъй като компанията чака разрешение от транспортния регулатор на Ню Йорк.

Законът на щата Ню Йорк изисква човешки фактор зад волана, докато се използва автономна технология.

Последна актуализация: 22:30 | 13.08.25 г.
роботаксита системи за подпомагане на водача Илон Мъск Tesla Tesla Inc Тесла
