Tesla поглежда към Ню Йорк в стремежа си да разшири услугата си с роботаксита

Tesla Inc. търси да наеме човек, който да тества технологията ѝ за подпомагане на водача по улиците на Ню Йорк, което предполага, че производителят на електромобили може се стреми да разшири услугите си за споделено пътуване до най-големия американски мегаполис, съобщава Bloomberg.

Нова обява за работа в отдела за разработка на Autopilot на Tesla търси шофьор за прототипно превозно средство, което ще събира данни до осем часа на ден. Работата на пълен работен ден, базирана в квартал Куинс, изисква човек, запознат със системите за автономно шофиране, като заплащането е над 30 долара на час.

Tesla се стреми да разшири услугата си за налагане на таксита без шофьор в цялата страна след ограничено стартиране през юни в Остин, където е централата на компанията. Наскоро Tesla започна услуга за споделено пътуване около Сан Франциско, която обяви планове за разширяване в други райони, включително Невада и Аризона.

Инвеститорите следят отблизо темпа на разширяване на дейността на Tesla с роботаксита, която се приема като ключов двигател на растежа в бъдеще. Главният изпълнителен директор Илон Мъск преориентира компанията към авангардни технологии, включително автомобили без шофьор и изкуствен интелект, тъй като бизнесът ѝ с електрически превозни средства се сблъсква с намаляващи продажби.

Въпреки че в новата обява за работа не се посочва връзка с бизнеса с роботизирани таксита, събирането на данни често представлява ранна стъпка към стартиране на услуги с автономни коли.

Waymo, част от Alphabet Inc., обяви миналия месец, че събира данни в Ню Йорк с надеждата да стартира услуга с роботаксита в града. Автомобилите се управляват ръчно, тъй като компанията чака разрешение от транспортния регулатор на Ню Йорк.

Законът на щата Ню Йорк изисква човешки фактор зад волана, докато се използва автономна технология.