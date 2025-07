Помрачените перспективи около Tesla тестват фокуса на Мъск върху роботакситата

Основният бизнес на Tesla Inc. за производство на автомобили е изправен пред влошаващи се перспективи, което е сериозен тест за способността на главния изпълнителен директор Илон Мъск да повиши цената на акциите на компанията с визията си за бъдеще, основано на автономните коли, пише Bloomberg.

Очаква се производителят на електрически превозни средства да отчете най-резкия спад в приходите си от над десетилетие, когато представи своя отчет на 23 юли, тъй като търсенето на продуктите на Tesla се охлажда. А с предстоящото премахване на федералните стимули за насърчаване на продажбите на електромобили по-късно тази година, нещата вероятно ще станат още по-предизвикателни за концерна през следващите месеци.

Това ще притисне Мъск да ускори програмата за роботаксита на Tesla, която започна с ограничен обхват в Остин миналия месец. Тази технология все повече се разглежда като водещ фактор зад оценката на компанията, чийто акции поскъпнаха с 50% от дъното през април.

Продажбите на Tesla пострадаха от застаряващата продуктова гама и негативната реакция срещу ролята на Мъск в администрацията на президента на САЩ Доналд Тръмп, където той беше натоварен с драстичното намаляване на държавните разходи. Акциите на Tesla също така понесоха удар, като поевтиняха с 31% от пика си през декември, когато близостта на Мъск с Тръмп се възприемаше като предимство за компанията.

Според данни на Bloomberg, Wall Street е понижил прогнозите си за печалбата на Tesla за 2025 г. с 28% през последните три месеца. За второто тримесечие анализаторите прогнозират коригирана печалба от 42 цента на акция при приходи от 22,6 млрд. долара, което е спад съответно с 18% и 11% спрямо същия период преди година. Това би представлявало най-големият спад в тримесечните продажби на концерна от 2012 г. насам.

Автомобилният бизнес на Tesla, който генерира 90% от приходите на компанията през 2024 г. и допринася с 94% за брутния ѝ марж, също така е възпрепятстван от паузата в производството, свързана с преоборудването на монтажните линии за изграждане на новата версия Model Y и нарастващата конкуренция в Китай.

Тук идва и данъчното законодателство на Тръмп, което ще премахне два ключови стимула за индустрията за електрически превозни средства. Данъчното облекчение до 7500 долара, което се прилага за повечето електрически превозни средства, произведени в Америка, ще бъде премахнато от септември, както и отделна програма, която санкционираше традиционните производители на автомобили за неспазване на федералните стандарти за икономия на горивото. Продажбата на т.нар. регулаторни кредити генерира приходи от 2,8 млрд. долара за Tesla рез миналата година.

Биковете около Tesla обаче остават непоколебими. Близо половината от анализаторите, отразяващи компанията, препоръчват закупуване на акциите ѝ, чиято цена не се е променила от началото на годината.

Бизнесът с роботаксита е основната причина за оптимизма, като Мъск прогнозира, че стотици хиляди от тези превозни средства ще се появяват по пътищата до края на 2026 г. Дългосрочните инвеститори посочват и други футуристични амбиции, като например хуманоидния робот Optimus и вярата, че Мъск може да продължи да разширява границите на иновациите в рамките на своята бизнес империя.

Анализатори изчисляват, че приблизително 95% от цената на акциите на Tesla е обвързана с това, което компанията може да направи в бъдеще. В сравнение с останалите акции на фирми от т.нар. „Великолепна седморка“, само Nvidia Corp. и Microsoft Corp. се доближават до това с около 75%.

Tesla сега се стреми да пусне своите таксита без шофьор в Калифорния и Аризона. По-рано този месец Мъск заяви, че роботизираните таксита биха могли да стартират в района на залива на Сан Франциско „вероятно след месец или два“, в очакване на регулаторни одобрения.

Но компанията е изправена пред сериозна конкуренция. Waymo, звеното за автономни автомобили на Alphabet Inc., вече предлага подобна услуга в Лос Анджелис, Остин, Финикс и Сан Франциско. Тя току-що започна да предлага пътувания чрез платформата на Uber Technologies Inc. в Атланта, като се очаква разширяване на бизнеса в Маями и Вашингтон през следващата година. Отделно Uber си партнира с производителя на електромобили Lucid Group Inc. и стартъпа Nuro за отделен автопарк от роботаксита.

Именно този фокус върху дългосрочния растеж прави Tesla най-добрата акция, ориентирана към „историите“, изтъква Джоузеф Спак, анализатор в UBS.

„Историята на Tesla е [история] за Мъск", коментира Джо Гилбърт, портфолио мениджър на Integrity Asset Management. „Ако той може да вдъхне доверие на пазара, че променя фокуса си върху роботакситата и марката, то тогава акцията ще има успех", допълва той.