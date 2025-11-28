Как кризата с чиповете на Nexperia отново разтърси веригата на доставки в автоиндустрията

Фабрика, разположена до обрасъл с плевели парцел в Южен Китай, се превърна в глобален център за автомобилни чипове, променяйки сектор, който само преди няколко години се кълнеше, че ще избегне нови прекъсвания във веригата на доставки, пише Ройтерс.

Автомобилните производители обещаха да засилят доставките, след като COVID-19 ограничи производството на полупроводници през 2020 г., а пожар в японски завод на доставчик изостри проблема година по-късно. Но кризата, обхванала завода на нидерландския производител на чипове Nexperia, разкрива сляпо петно: индустрията никога не е предвиждала, че стандартните чипове ще се превърнат в лост за Китай в търговската му война срещу Запада.

„Никой не се е подготвил за геополитически сътресения и все още не е подготвен“, коментира Амброуз Конрой, главен изпълнителен директор на американската консултантска фирма Seraph Consulting.

Нидерландското правителство пое контрола над Nexperia в края на септември, позовавайки се на опасения, че технологията ѝ може да бъде прехвърлена към китайската компания майка Wingtech. Пекин отвърна на удара, като спря износа на готови чипсове на Nexperia, сглобени в завода китайския завод на компанията. На 19 ноември нидерландското правителство преустанови правомощията си върху производителя на чипове Nexperia, връщайки контрола на китайския му собственик.

Макар този ход да отбеляза значително намаляване на ескалацията в спора, който подчерта международния характер на веригите за доставки и нарастващото влияние на Пекин върху световната икономика, той разкри и пробойни, които могат да нарушат работата на редица автомобилни производители от Honda до Volkswagen.

От фабриката в Донгуан Nexperia доставя полупроводници, използвани в множество автомобилни компоненти - от автомобилни спирачки до електромотори за прозорци. Те са евтини, но недостигът им принуди Nissan и Honda да намалят производството и накара германския доставчик Bosch да съкрати работното време в своите фабрики.

Ситуацията показа как господството на Китай се простира отвъд най-съвременните технологии и редкоземните елементи до обикновени, но важни компоненти и как Пекин използва тази сила, за да парализира световното производство. Някои подробности, включително мащабът на експозицията на Bosch и трудностите на компаниите относно изискванията за търговия в юани, не са съобщавани досега.

„Нидерландия си мислеше, че е превзела Nexperia, но тя превзе само офис сградата ѝ“, коментира Ли Син, професор по международни отношения в Института за международни стратегии в Гуандун. „Това показва, че дори в средния и нисък клас компоненти, те зависят от Китай. Ако Китай иска да ви контролира, все още може да го направи. Нямате изход“, добавя той.

Говорител на Wingtech заяви, че Nexperia се е превърнала в лидер в индустрията, откакто е придобита. „Настоящата криза показва, че разделянето на международни компании вреди на веригите на доставка и излага на риск ключови индустрии“, добавя говорителят.

Чиповете на Nexperia са смятани за толкова евтини и достъпни, че европейските концерни не са търсили резервни алтернативи на доставки. Кризата с компанията обаче показа, че стратегическата уязвимост на производителите се простира отвъд високотехнологичните компоненти.

Nexperia възобнови доставките за някои местни дистрибутори в края на октомври, но изискваше плащане в юани, вместо в чуждестранни валути, използвани преди това. Промяната в условията беше очевиден опит на китайското звено да работи независимо от базираната в Нидерландия компания. Готови за доставка чипове се трупаха в завода в Донгуан, тъй като подразделението не беше в състояние да обработва всички трансакции в юани.

Оттогава ситуацията се е подобрила, разкриват запознати с въпроса източници.

Говорител на Wingtech заяви, че не е имало натрупване на чипове или системни проблеми с плащането в юани.

Китай разреши възобновяването на износа на Nexperia по-рано този месец, след като американският президент Доналд Тръмп се срещна с китайския лидер Си Дзинпин в Пусан.

Австрийската компания Melecs и доставчикът на Apple JABIL са успели да се снабдят с чипове от Nexperia. И двете компании използват китайски юридически лица, което им е позволило да се разплащат в юани.

Недостигът на чипове показа, че автомобилните производители не са си взели поука от предишния шок с доставките, изтъква Джули Буут, автомобилен анализатор в Pelham Smithers Associates. „Очаквахме да разполагат със запаси от чипове за няколко месеца“, посочва тя.

Главният директор по ефективността на Nissan Гийом Картие заяви, че промяната на уязвимите вериги на доставки отнема време. Недостигът на чипове на Nexperia принуди Nissan да намали производството на най-продавания си SUV, Rogue, и продължава да помрачава бизнеса.

Друго препятствие при доставките е свързано с начина, по който чиповете се интегрират в превозните средства. Полупроводниците на Nexperia се използват широко в компоненти като захранващи модули, които управляват електричеството, и често се запояват директно върху компонентите. Това означава, че не могат лесно да бъдат заменени с друг чип.

Всеки нов компонент в превозното средство трябва да премине през тестове, което може да увеличи с месеци процеса на осигуряване на алтернативни части.

Говорител на Nexperia заяви, че заместването им не може да се извърши „за една нощ“, защото частите, които изглеждат идентични, могат да се представят различно в превозните средства.

Германската Hella търси алтернативни доставчици за чиповете на Nexperia, но тестовете и одобренията може да отнемат до година. Говорител на компанията заяви, че тя преминава към „вече квалифицирани вторични източници, където е възможно“, за да поддържа стабилни доставки.