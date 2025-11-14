Кризата с чиповете на Nexperia продължава

Въпреки облекчените правила за износ на чипове на Nexperia, ситуацията в автомобилната индустрия се влошава. Поради нарушенията във веригите на доставка и липсата на силициеви пластини производството на превозни средства може да спре в световен мащаб в рамките на няколко седмици, съобщава ntv.

Последните дни имаше известно раздвижване относно забавените доставки на чипове от доставчика Nexperia. Китайското министерство на търговията наскоро обяви, че ще опрости допълнително процедурата за износ на чипове на Nexperia. Компанията произвежда предимно стандартни чипове, използвани в големи количества в автомобилната индустрия и електронните устройства.

Европейските автомобилни производители и другите индустриални компании остават обаче изправени пред риск от прекъсвания. Въпреки съгласието на Китай да премахне ограниченията пред износа, представители на индустрията предупреждават, че глобалните производствени линии могат да спрат до няколко седмици. Нидерландският клон на Nexperia все още не доставя силициеви пластини на китайското си дъщерно дружество, което сглобява окончателните чипове, поради финансови спорове.

Според представител на индустрията китайският завод все още има запаси от пластини. „Те обаче ще се изчерпят, ако не получаваме пластини от Германия и ЕС“, изтъква анонимен мениджър на автомобилна компания.

Неговата компания има запаси от чипове само за още няколко седмици.

„Призоваваме Nexperia China и Nexperia EU да възобновят нормалната си дейност, защото това, което се случва в момента, е просто необяснимо“, предупреждава той.

Според друг представител на сектора се очаква запасите в китайския завод да стигнат до средата на декември. За да се избегнат широки прекъсвания във веригата на доставки, компанията може да намали темпа на производство.

Предисторията на спора за чиповете започва с решението на Нодерландия да постави Nexperia под държавен контрол от 30 септември поради опасения относно китайската компания майка Wingtech. Малко след това Пекин наложи ограничения върху износа на някои чипове на Nexperia, което засегна европейските производители на автомобили.

Wingtech придоби Nexperia от нидерландския производител на електроника Philips през 2018 г. за 3,63 млрд. долара. В края на 2024 г. САЩ поставиха Wingtech в черен списък поради предполагаеми заплахи за националната сигурност. По това време Nexperia подчерта, че ще спазва свързаните с това ограничения, но че дейността ѝ няма да бъде засегната.

Производството на чипове е в основата на търговския конфликт между Китай и САЩ. Нидерландия – основен производител на полупроводници и машини, използвани за тяхното производство, също така наложи ограничения върху износа на технологии за Китай в този контекст.