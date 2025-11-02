Голям германски доставчик на авточасти забавя производството поради недостиг на чипове

Ключов доставчик на автомобилни компоненти, работещ с Volkswagen AG и BMW AG, намалява производството в Германия поради недостиг на полупроводници, предизвикан от конфликта между Нидерландия и Китай относно контрола на доставчика Nexperia, съобщава Bloomberg.

ZF Friedrichshafen AG е съкратила смените в основния си завод за електрически задвижвания в Швайнфурт, тъй като наличността на важни компоненти намалява. Групата доставя продукти на повечето големи автомобилни производители, включително на Mercedes-Benz, Stellantis и Ford.

По-рано този месец Пекин блокира износа на Nexperia от нейните съоръжения в страната, в отговор на решението на нидерландското правителство да поеме контрола над концерна. Тези действия подчертават влошаващите се търговски отношения между Китай и Запада, нарушавайки сложните вериги на доставка, изграждани през годините.

Ден по-рано Volkswagen предупреди, че постигането на финансовите ѝ цели ще зависи от снабдяването с достатъчно полупроводници.

„Заедно с нашите клиенти и доставчици работим, за да поддържаме стабилни веригите на доставка, които зависят от продуктите на Nexperia, и да оценим алтернативни възможности за снабдяване“, заяви говорител на ZF.

Заводът на ZF в Швайнфурт, в който работят около 8000 работници, е един от най-важните за компанията в световен мащаб. Той е водещият завод на доставчика, произвеждащ електрически двигатели, а също така шасита и други задвижващи системи, използвани в превозни средства с двигатели с вътрешно горене.

По-рано този месец групата обяви, че ще съкрати около една четвърт от работната сила в звеното за технологии за електрифицирани задвижвания до 2030 г. съгласно споразумение за преструктуриране, постигнато с работническия съвет и синдиката IG Metall. Решението е част от по-широк план, обявен от германския доставчик на автомобилни компоненти миналата година, за съкращаване на до 14 000 работни места в Германия, тъй като автомобилната индустрия се сблъсква със слабото търсене на електрически превозни средства и глобалното търговско напрежение.

Междувременно Robert Bosch GmbH се готви да съкрати работното време в завода си в Залцгитер. Фабриката произвежда електронни контролери и се нуждае от постоянен поток от части, за да поддържа работа.

Преди това френската Valeo SE обяви, че е намерила алтернативни доставки на чиповете, произвеждани от Nexperia, за почти цялата си гама от автомобилни продукти, които предлага.