Нова криза с чиповете застига автомобилната индустрия

Автомобилните производители гледат с все по-голяма тревога към възможността за недостиг на чипове, който може да предизвика прекъсвания в производството с потенциала да се разпространят по целия свят, пише Wall Street Journal.

Световната автомобилна индустрия е обезпокоена от потенциалните последици от мерките, свързани с Nexperia - производител на чипове, базиран в Нидерландия - след като компанията спря износа на продукти от Китай по-рано този месец под натиска на Пекин.

Проблемът, който произтича от необичайния геополитически спор между правителствата на Нидерландия, Китай и САЩ, остави някои автомобилни производители и доставчици без достатъчно доставки на чипове.

Въпреки че Nexperia не произвежда авангардни полупроводници, компанията държи голям дял от пазара на базови чипове, намиращи приложение в множество автомобилни компоненти. Индустриални представители и анализатори предупреждават, че широкото използване на тези чипове усложнява опитите за осигуряване на достатъчно количество резервни части, ако компанията не възобнови доставките в близко бъдеще.

„Това не са особено значими стратегически компоненти, но има стотици от тях – малки микропроцесори в заключващите системи, климатичния контрол, скоростомерите или много други компоненти“, казва главният изпълнителен директор на Volvo Хокан Самюелсон пред WSJ.

В понеделник Honda намали наполовина производството в завода си в Онтарио, където работниците сглобяват моделите Civic и CR-V, и ще запази забавения темп, заяви Вито Беато, президент на Unifor Local 1285, която представлява работниците в завода.

Планирано е работата в съоръжението да бъде спряна за една седмица, считано от четвъртък, след което да бъде възобновена при половината от стандартното производство към края на следващата седмица, добавя Беато.

Говорител на Honda заяви, че автомобилният производител работи върху „проблем с веригата на доставки на полупроводници в целия бранш“ и прави стратегически корекции, за да управлява внимателно наличните части.

Honda започна да въвежда промени, включително временно спиране на производството, по-рано тази седмица в своите фабрики за „масово производство“ на автомобили в Северна Америка, добавя говорителят.

Заплахата от мащабни прекъсвания в автомобилното производство изкристализира, докато президентът на САЩ Доналд Тръмп бе в Азия, за да се срещне с китайския лидер Си Дзинпин. Nexperia попадна в центъра на вниманието, след като нидерландското правителство пое контрола над производителя на чипове след предупреждение от американски официални лица, че компанията рискува да попадне в черния списък на Вашингтон, освен ако не бъде сменен главният изпълнителен директор за Китай.

Нидерландският министър на икономиката Винсент Кареманс заяви по-рано този месец, че решението за поемане на контрола над Nexperia не е основано на натиск от друга държава. Правителството е действало поради доказателства, че главният изпълнителен директор на Nexperia се опитва да премести производствен капацитет, финансови ресурси и интелектуална собственост в Китай. Нидерландски съд междувремнно отстрани главния изпълнителен директор на Nexperia и постави по-голямата част от акциите на компанията под външно управление.

