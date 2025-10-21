Европейската автомобилна индустрия се подготвя за недостиг на чипове до няколко дни

Европейската автомобилна индустрия се подготвя за прекъсвания в производството до няколко дни поради ограниченията на Китай върху износа на полупроводници, произведени от Nexperia, пише Bloomberg.

Недостигът на чипове вероятно ще засегне ключови доставчици до седмица, а въздействието може да се разпространи в целия сектор в рамките на 10 до 20 дни, твърдят източници, запознати с въпроса, които са пожелали да останат анонимни.

„Ситуацията може да доведе до значителни производствени ограничения, евентуално дори до спиране на производството в близко бъдеще“, заяви Хилдегард Мюлер, която ръководи германското автомобилно лоби VDA.

Пекин блокира Nexperia - нидерландски производител на чипове, собственост на китайската Wingtech Technology - от износ на продукти, произведени в китайските ѝ заводи. Ходът беше предприет, след като нидерландското правителство пое контрола над компанията съгласно извънредни закони, целящи да защитят стратегическото производство.

Стъпката доведе до ескалация на по-големия търговски спор, докато Китай и САЩ се готвят за разговори на високо ниво по-късно този месец. Това е следствие от по-ранните мерки на Пекин за затягане на износа на редкоземни елементи и материали за батерии, които са от ключово значение за електрическите превозни средства.

Производителите на автомобили и техните доставчици провеждат кризисни срещи с представители на правителството, за да начертаят планове за действие при извънредна ситуация, но предупредиха, че снабдяването с резервни компоненти ще отнеме месеци, а не дни.

Очаква се последиците да се разпрострат отвъд Европа, като американските автомобилни производители също ще бъдат изложени на риск чрез по-малките производители на части и електроника, които разчитат на чипове на Nexperia, посочват източниците. Индустрията беше изненадана от решението на нидерландското правителство да поеме контрола над Nexperia след натиск от Вашингтон, допълват двама от източниците.

Германският производител на чипове Infineon Technologies, един от основните доставчици на автомобилната индустрия, е отговарял на запитвания от производители, търсещи алтернативни източници на компоненти, съобщи Bloomberg миналата седмица.

Въпреки че първоначално бяха изненадани, автомобилните производители и доставчиците вече са отворили канали за комуникация с китайските власти, както и с представители на Нидерландия и Европейската комисия, казват хора, запознати с разговорите. Целта на информационната кампания е да се изясни обхватът на контрола върху износа и да се проучат начини за облекчаване на въздействието, преди производствените линии да бъдат принудени да спрат.

Volkswagen създаде работна група за оценка на потенциалното излагане на риск във веригата ѝ за доставки. Robert Bosch, най-големият производител на авточасти в света, заяви, че екипите му от експерти са в тесен контакт с Nexperia, както и с други доставчици и засегнати клиенти, за да избегнат или сведат до минимум евентуалните производствени ограничения.

„Подобно на други клиенти на Nexperia, ние сме изправени пред големи предизвикателства поради настоящата ситуация“, заяви говорител на Bosch във вторник. „Затова се надяваме на бързо решение между участващите страни, което ще помогне за облекчаване на настоящия проблем с доставките.“