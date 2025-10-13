Нидерландия пое контрол над китайския производител на чипове Nexperia

Нидерландското правителство пое контрол на Nexperia – китайски производител на полупроводници със седалище в Нидерландия. Това се случи в рамките на извънредна мярка, целяща да гарантира достатъчно предлагане на чипове в Европа, на фона на нарастващото търговско напрежение в световен мащаб, пише CNBC.

Nexperia e дъщерно дружество на китайската Wingtech Technology, специализирана в масовото производство на чипове, използвани в автомобилната индустрия, потребителската електроника и други индустрии. Това я прави ключова за поддържането на технологичните вериги на доставките в Европа.

В неделя вечерта нидерландският министър на икономиката разкри, че през септември е приложил Закона за наличността на стоките по отношение на компанията, за да „предотврати ситуация, в която произведените от Nexperia продукти (готови и полуготови) да станат недостъпни в случай на извънредна ситуация“.

След новините от Хага цената на акциите на Wingtech записа спад на борсата в Шанхай от 10% – максималния дневен лимит за дружеството.

Законът за наличността на стоките позволява на Хага да се намесва в частни компании, за да гарантира наличността на критични стоки в подготовката за извънредни ситуациии, а неговото използване се случва на фона на ескалацията на търговската война между САЩ и Китай.

В изявление правителството посочва, че „изключителната“ мярка е предприета, след като министерството е наблюдавало „скорошни и силни сигнали за сериозни пропуски в управлението и действията“ в Nexperia.

„Тези сигнали представляваха заплаха за непрекъснатостта и защитата на важни технологични знания и способности на нидерландската и европейската територия. Загубата на тези способности би могла да представлява риск за нидерландската и европейската икономическа сигурност“, се посочва в изявлението, като автомобилните компании са посочени като особено уязвими.

Промени в управлението

В корпоративни документи от 13 октомври, подадени към Шанхайската фондова борса, Wingtech потвърждава, че Nexperia е под временно външно управление и е била призована да се спрат промените в активите, бизнеса или персонала на компанията за период до една година.

Председателят на Wingtech Джан Сюеджън е бил незабавно отстранен от длъжността си като изпълнителен директор на Nexperia Holdings след министерска заповед, разкриват още документите.

Те допълват, че ежедневните операции на Nexperia ще продължат, като въздействието на мерките все още не може да бъде количествено измерено.

„Решението на нидерландското правителство да замрази глобалната дейност на Nexperia под претекст „национална сигурност“ представлява прекомерна намеса, продиктувана от геополитически пристрастия, а не от оценка на риска, основана на факти“, посочва Wingtech в изтрита публикация в WeChat, която е архивирана и преведена от китайския блог за политика Pekingnology.

В него се добавя, че откакто придоби Nexperia през 2019 г., Wingtech „стриктно спазва законите и разпоредбите на всички юрисдикции, в които оперира, поддържа прозрачни операции и добро управление“ и наема „хиляди местни служители“ чрез научноизследователски и производствени обекти в Нидерландия, Германия и Великобритания.

Представител на Nexperia коментира пред CNBC, че компанията няма допълнителни коментари, но че „спазва всички съществуващи закони и регламенти, контрол върху износа и санкционни режими“ и поддържа редовен контакт с компетентните органи.

Действията на Нидерландия следват затягането на ограниченията на Пекин върху износа на редкоземни елементи и магнити в четвъртък, което може да се отрази на автомобилната индустрия в Европа.

Този ход може да повлияе още повече върху търговските отношения между Китай и Нидерландия, след години на ограничения върху износа на модерно оборудване за производство на полупроводници от нидерландската компания ASML към Китай.

През 2023 г. Нидерландия разследва и предложеното от Nexperia придобиване на стартъпа за чипове Nowi, макар че сделката по-късно беше одобрена.