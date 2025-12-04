Бизнесът с чипове на Alphabet има потенциал да нарасне до близо 1 трлн. долара

Инвеститорите в акации на Alphabet Inc. са все по-уверени, че полупроводниците на компанията биха могли да представляват значителен двигател на бъдещите приходи за компанията майка на Google, пише Bloomberg.

Успехът на трензорно обработващите единици (TPU) на Alphabet е основна причина за 31-процентния ръст на цената на акциите ѝ през четвъртото тримесечие, с което компанията се нарежда на десето място в рамките на S&P 500 по отношение на представянето си.

TPU винаги са били разглеждани като основна сила, но само вътрешнофирмено, ускорявайки растежа на бизнеса с облачни изчисления. Сега нараства оптимизмът, че Alphabet може да започне да продава чиповете на трети страни, създавайки нов поток от приходи, който в крайна сметка може да достигне стойност от почти 1 трлн. долара.

„Ако компаниите искат да се диверсифицират, отдалечавайки се от Nvidia, TPU са добър начин да го направят и това означава, че има много причини за оптимизъм“, коментира Гил Лурия, ръководител на технологичния анализ в DA Davidson. „Бизнесът с чипове в крайна сметка може да струва повече от Google Cloud“.

Ако Alphabet се заеме сериозно с продажбата на своите TPU, Лурия изчислява, че те биха могли да завладеят 20% от пазара на изкуствен интелект (AI) в рамките на няколко години, което би ги превърнало в бизнес за приблизително 900 млрд. долара.

Говорител на Nvidia посочи скорошен коментар на главния изпълнителен директор Дженсън Хуанг относно конкурентното предимство на компанията. „Като компания, вие се състезавате срещу екипи. А сега няма толкова много екипи по света, които са изключителни в изграждането на тези невероятно сложни неща“, изтъква Хуанг.

В края на октомври Alphabet обяви, че ще достави чипове на стойност десетки милиарди долари на Anthropic PBC, което доведе до двудневно покачване на цената на акциите на компанията от над 6%. Месец по-късно Information съобщи, че Meta Platforms Inc. води преговори за инвестиция в доставки на TPU, което предизвика нов ценови скок при книжата.

По дефиниция TPU са проектирани по поръчка за определена употреба, в този случай за ускоряване на машинното обучение. Това ги прави по-малко гъвкави от полупроводниците, произвеждани от Nvidia Corp., но също така осигурява по-евтини, което е реално предимство във време, когато инвеститорите поставят под въпрос разходите, свързани с изкуствения интелект.

„Чиповете на Nvidia са много по-скъпи и по-трудни за намиране, но ако можете да използвате ASIC чип, Alphabet е точно там и води на този пазар безспорно“, изтъква Марк Йон от Homestead Advisers. „Тя няма да контролира целия пазар, но това е част от тайната съставка на акциите ѝ“, добавя той.

Стойността на TPU на Alphabet беше потвърдена от пускането на пазара на най-новата версия на AI модела на компанията, Gemini, който получи възторжени отзиви и е оптимизиран за работа с тези чипове.

„Alphabet е единствената компания, която води във всеки слой на изкуствения интелект“, подчертава Йон, посочвайки Gemini, Google Cloud, TPU и няколко други области. „Това ѝ дава невероятно предимство“, добавя той.

Въпреки че може да е в най-добрия интерес на Alphabet да продава чиповете на трети страни, остава неясно доколко е фокусирана компанията в това.

Анализаторът на Morgan Stanley Брайън Новак обаче вижда признаци на „зараждаща се стратегия за продажби на TPU“, която в крайна сметка би могла да генерира приходи.

Той цитира свой колега от Morgan Stanley, който очаква около пет милиона броя TPU да бъдат закупени през 2027 г., което е с около 67% повече от предишните оценки, след което обемите да нараснат до около 7 милиона през 2028 г., което е със 120% повече от предишните оценки.

Според оценките на Morgan Stanley, всяка партида от по 500 000 броя TPU, продадена на център за данни на трета страна, би могла да добави около 13 млрд. долара към приходите на Alphabet за 2027 г. и 40 цента към печалбата ѝ на акция. Анализаторите очакват Alphabet да отчете приходи от приблизително 447 млрд. долара през 2027 г., така че добавянето на 13 млрд. долара би увеличило общия резултат с почти 3%. Оценките за приходите на компанията за 2027 г. са се увеличили с повече от 6% през последните три месеца.

Алън Бонд, портфолио мениджър в Jensen Investment Management, наскоро използва покачването на цената на акциите, за да продаде част от своя дял. Той обаче остава позитивен относно цялостната позиция и перспективите за компанията, включително за „надеждния път към превръщането на TPU в двигател на приходите“.

„Alphabet показва осезаема сила и напредък с изкуствения интелект и макар това да се оценява все повече от инвеститорите, оценката все още изглежда разумна, предвид очакванията за растеж“, коментира Бонд.