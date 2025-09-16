Alphabet вече е в клуба на компаниите за 3 трлн. долара

В понеделник Аlphabet се присъедини към елитната група компании, оценени на над 3 трлн. долара, пише Bloomberg.

Цената на акциите на гиганта се повиши с 4,5% до 251,61 долара за брой, което изпрати пазарната капитализация на ниво от 3,04 трлн. долара. От априлското си дъно насам стойността на книжата нарасна с повече от 70 на сто, прибавяйки около 1,2 трлн. стойност за периода.

Така Alphabet се присъединява към краткия списък с компании, оценени на над 3 трлн. долара. Nvidia, Microsoft и Apple са единствените други публични компании, преминали това ниво.

Alphabet се присъедини към клуба на компаниите с капитализация над 3 трлн. долара. Графика: Bloomberg

Последното поскъпване на книжата беше подхранено от дългоочакваното антимонополно решение, което избегна най-строгите наказателни мерки, поискани от регулаторите, включително продажбата на браузъра Chrome на Alphabet. Решението беше обявено след резултатите на Alphabet за второто тримесечие, които показаха, че търсенето на продукти с изкуствен интелект (AI) повишава продажбите.

По-рано в понеделник анализаторът Рон Джоузи от Citigroup повиши целевата си цена за акциите от 225 до 280 долара, позовавайки се на „ускорен цикъл за разработване на продукти, който започва да се очертава с по-голямото потребление на Gemini както в рекламния ѝ, така и в облачния ѝ бизнес“.

Джоузи допълва, че това се случва „на фона на по-голяма яснота относно правните и регулаторните предизвикателства на това, което смятаме за относително здрав пазар на онлайн реклама“.

Въпреки конкуренцията, пред която е изправен бизнесът с търсачки на компанията, „вярваме, че Google се представя по-добре, що се касае до целия ѝ асортимент от продукти, като се радва на по-голямо търсене и осигурява подобрена рентабилност“, пише Джоузи в бележка до клиентите.

Коментарите му отразяват като цяло положителния поглед на Wall Street към акциите. Над 80% от анализаторите, следени от Bloomberg, препоръчват покупка на книжата на Alphabet, въпреки че това е под дела за Nvidia, Microsoft, Amazon.com и Meta Platforms, при които той е близо до или над 90%.

За книжата на Alphabet все пак може да е трудно да продължат да поскъпват с досегашните темпове.