Бали обмисля забрана на Airbnb заради свръхтуризма

Бали обмисля забрана на местата за настаняване в Airbnb в нов опит да наложи ред в курортния остров, който не успява да се справи с рекордния ръст на туризма, пише Bloomberg.

Използването на наеми в стила на Airbnb нарасна рязко през последните години, като подкопа данъчните приходи от хотели, дори когато броят на чуждестранните посетители се увеличава значително, заяви губернаторът на острова Ваян Костер пред държавната осведомителна агенция Антара. Разпространението на нерегистрирани вили и къщи за гости засяга способността на правителството да набира приходи, за да финансира обществени услуги, допълни той.

Бали – известен като райсия остров на Индонезия, се бори с последиците от бума на туризма след Covid – от умопомрачителни задръствания до свръхстроителство и вреди за околната среда. Имотите в Airbnb се появиха през последните години като по-евтина и популярна алтернатива на големите курортни комплекси и луксозни хотели, които се срещат на всяка крачка на острова с 4 млн. души население.

В отговор местните власти затягат правилата за туризма, включително като налагат нов данък на чуждестранните посетители и засилват правоприлагащите мерки срещу нелицензирани оператори. Официални представители казват, че тези мерки целят да гарантират, че туризмът не е за сметка на съобразяването с данъчните правила и управлението на околната среда.

Забрана в Бали би било удар за международното разширяване на Airbnb, тъй като компанията в Сан Франциско определи острова като една от ключовите му области за инвестиции за постигане на нов растеж.

Резервациите в Азия и Латинска Америка определят по-голямата част от растежа на Airbnb през последните години, тъй като ръстовете на бизнеса в Северна Америка се забавят.

За да привлече повече чуждестранни потребители, платформата започна да позволява местни методи за плащане в двайсетина страни в края на 2024 г. В доклада си за четвъртото тримесечие на 2024 г. тя по-конкретно определи Индонезия, Бразилия и Южна Корея като примери, където са налични местни плащания.

Над 2000 хотела и вили оперират без разрешение и ще понесат санкции, съобщи губернаторът. Около 16 хил. места за настаняване се предлагат онлайн, като се конкурират с 378-те членове на Индонезийската асоциация на хотелите и ресторантите в Бали, съобщи държавната осведомителна агенция.