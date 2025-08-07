Airbnb: Може да не успеем да запазим темпа на растеж до края на годината

Airbnb даде по-висока от очакваната прогноза за третото тримесечие, след като записа окуражаващо търсене на летни пътувания. Въпреки това тя предупреди, че темповете на растеж може да не се запазят по-късно тази година поради трудните сравнения с предходната година, пише Bloomberg.

За тримесечието, завършващо на 30 септември, компанията за краткосрочно отдаване на имоти под наем заяви, че растежът въз основа на резервирани нощувки и места - внимателно наблюдаван показател - се очаква да бъде „относително стабилен“ спрямо повишението от 7,4%, постигнато през второто тримесечие, съобщи Airbnb в писмо до акционерите в сряда. Това е близо до 7-процентното увеличение, което Wall Street прогнозираше, според Bloomberg.

Очаква се приходите за третото тримесечие да бъдат в диапазона от 4,02 до 4,1 млрд. долара, като средната стойност също надвишава средната оценка на анализаторите.

„Поглеждайки към третото тримесечие, сме окуражени от настоящите тенденции в търсенето“, гласи писмото на Airbnb. В него се допълва, че през юли е наблюдавано ускорение на растежа на броя резервирани нощувки, особено в Северна Америка.

Въпреки това компанията очаква по-неблагоприятни сравнения на годишна база към края на текущия период и през четвъртото тримесечие, „което ще окаже натиск върху темповете на растеж по-късно през годината“. Резултатите на Airbnb бяха изненадващо силни през втората половина на миналата година, тъй като пътуващите в крайна сметка резервираха пътувания, които бяха отложили.

Цената на акциите на Airbnb се понижи с 6,3% по време на следборсовата търговия.

Airbnb също така обяви нова програма за обратно изкупуване на акции в размер на 6 млрд. долара, след като надмина очакванията да генерира 1 млрд. долара свободен паричен поток през второто тримесечие.

Отчетът на Airbnb следва по-слабата прогноза, дадена от онлайн туристическия гигант Booking Holdings, който предупреди, че влошаващата се икономическа несигурност ще натежи върху търсенето на пътувания.

Резултатите на Airbnb за второто тримесечие като цяло надминаха очакванията за „солиден растеж на нощувките“, съобщи компанията. Ръстовете се оказаха особено силни в Латинска Америка и Азиатско-Тихоокеанския регион, като компанията се радва на повече клиенти в Бразилия и Япония, които резервират за първи път. Това се случи след усилията на Airbnb да адаптира продукта и маркетинга си към местните вкусове.

Междувременно резервациите от северноамерикански туристи са допринесли за нисък едноцифрен ръст на резервираните нощувки, въпреки известно подобрение в търсенето през периода, дължащо се най-вече на вътрешни пътувания. Бавният ръст забавя по-широките резултати, съобщи Airbnb: „Като се изключи този регион, който представлява около 30% от общия брой резервирани нощувки и места, общият брой нощувки би нараснал двуцифрено през тримесечието.“

Като цяло общият брой резервирани нощувки и места е нараснал със 7,4% до 134,4 млн. през второто тримесечие. Приходите са достигнали 3,1 млрд. долара, над прогнозата за 3,03 млрд. долара. Нетната печалба за периода е 642 млн. долара. Анализаторите очакваха 599,3 млн. долара.

Компанията не разкри резултати за своите направления "Преживявания" и новите "Услуги по избор", които пусна през май. Те позволяват на пътуващите да резервират туристически дейности, както и да наемат професионални готвачи, лични треньори или фотографи. Тези нови вертикали ще помогнат за добавяне на 1 млрд. долара или повече приходи годишно, заяви главният изпълнителен директор Брайън Чески, въпреки че ще са необходими няколко години, за да се разраснат.

Airbnb преизчисли сумата, която планира да инвестира в новите бизнеси, с нов ангажимент от 200 млн. долара. Тази сума е в съответствие с долната граница на диапазона, който предостави на инвеститорите през февруари. Въздействието на тези инвестиции върху маржовете на печалба ще бъде най-силно изразено през втората половина на тази година, заяви компанията.