Планът на Тръмп за изкуствения интелект е застрашен от омразата му към зелената енергия

Администрацията на президента на САЩ Доналд Тръмп предприема мерки за ускоряване на изграждането на енергоемки центрове за данни от съображения за национална сигурност. В същото време тя издига нови бариери пред инсталирането на соларни и вятърни паркове, пише Bloomberg.

Но двете политики биха могли да си противоречат: възпрепятстването на проекти за възобновяема енергия рискува да забави бума при изкуствения интелект (AI) – и би могло да изостри покачването на цените на електроенергията.

„Сега е важно всички да се включат, за да се осигури нужната енергия“, казва Робърт Уейли, директор на отдела за енергетика за Северна Америка в Wood Mackenzie. „През следващите 10 години наистина няма да има какво да замени възобновяемите енергийни източници“, добавя той.

Възходът на технологиите с изкуствен интелект – и съответните енергийни нужди – се случва много по-бързо от темпа, с което комуналните услуги обикновено планират и изграждат големи електроцентрали. В отговор технологични гиганти като Meta Platforms Inc. и Google, собственост на Alphabet Inc., предприеха крайни мерки, за да се справят, като изграждат собствени електроцентрали.

Възобновяемата енергия засега остава най-бързият и най-евтиният вариант за добавяне на нова енергия към мрежата. Близо 80% от планирания капацитет на електроцентралите в процес на изграждане е обвързан с възобновяеми източници.

Броят на заявленията за съоръжения за природен газ и ядрена енергия, вариантите, които президентът Доналд Тръмп възприема, за да захрани изкуствения интелект, е много по-малък, съставлявайки около 14% от планирания капацитет.

Динамиката създава потенциално политическо предизвикателство за Тръмп, чиято цел да използва истерията около изкуствения интелект като двигател за американската икономика рискува да се сблъска с отлив при урните, ако избирателите обвинят центровете за данни, които той защитава, за по-високите им сметки за електроенергия.

Ненаситна нужда на изкуствения интелект от електричество вероятно ще поддържа растежа на възобновяемите източници, но всеки осуетен проект за зелена енергия означава по-малко електрони, добавени към мрежата, за да се облекчи кризата с доставките, предупреждават анализатори.

Това не означава, че природният газ, най-жизнеспособният и евтин от предпочитаните от президента енергийни източници, няма да играе роля в захранването на изкуствения интелект: за разлика от слънчевата и вятърната енергия, които са променливи, газът може да осигури денонощни доставки за големите центрове за данни. Meta, например, разчита на горивото, за да захранва своя огромен комплекс от центрове за данни в североизточната част на Луизиана.

А пренасищането с приложения за зелена енергия може да се проследи до субсидиите, предоставяни чрез Закона за намаляване на инфлацията (IRA), за който служители на администрацията на Тръмп твърдят, че е обезкуражил инвестициите в газови централи.

„Президентът Тръмп разширява базовото натоварване от надеждни енергийни източници като природен газ, въглища и ядрена енергия, за да подпомогне нарастващото търсене на електроенергия от изкуствения интелект и центровете за данни“, изтъква Тейлър Роджърс, говорител на Белия дом.

Планирани за изграждане проекти за съхранение на енергия, соларни и вятърни мощности в САЩ. Графика: Bloomberg

Но разходите за изграждане на слънчеви и вятърни паркове спаднаха рязко в годините преди стимулите за зеленя енергия да бъдат премахнати от Тръмп. Междувременно изграждането на достатъчно газови и ядрени централи за захранване на центровете за данни може да се окаже твърде бавно и скъпо. Газовите турбини, особено важно оборудване за преобразуване на природния газ в електричество, се сблъскват с дефицит и въпреки че Тръмп се стреми да ускори издаването на разрешителни за следващото поколение малки модулни ядрени реактори, не се очаква да бъдат построени преди края на това десетилетие.

Според BloombergNEF, в САЩ се очаква потреблението на енергия от центровете за данни почти да се утрои до 2035 г. Това се равнява на търсенето на 190 млн. домакинства до 2040 г.

Въглищата вероятно няма да променят нещата особено. В този момент електроенергията от нова въглищна електроцентрала би струвала поне 71 долара на мегаватчас в сравнение с около 38 долара за слънчевата или вятърната енергия, изчислява Lazard Inc. И изграждането им отнема много повече време.

Междувременно количеството енергия, което може да бъде извлечено от съществуващите въглищни електроцентрали – или чрез увеличено използване, или чрез забавено извеждане от експлоатация – е скромно, смята BloombergNEF.

Дори след последните промени в политиката, включително програма за безвъзмездни средства на стойност 625 млн. долара за субсидиране на въглищата, Wood Mackenzie очаква капацитетът на този вид енергия да намалява с всяка следваща година.