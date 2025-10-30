Кризата в центровете за данни на Microsoft продължава въпреки големите разходи

Microsoft все още страда от недостиг на изчислителен капацитет въпреки огромните разходи за центрове за данни – сценарий, който натежа върху внимателно следеното ѝ звено за облачни услуги Azure, пише Bloomberg.

През първото тримесечие компания е похарчила цели 34,9 млрд. долара капиталови разходи, включително лизинги, което показва парите за сървърни ферми. Това е с около 10 млрд. долара повече от предходния отчетен период, а главният финансов директор Ейми Худ заяви, че разходите ще растат отново и през настоящото фискално тримесечие.

Търсенето на услугите на Azure е „значително по-високо от капацитета, с който разполагаме“, коментира тя по време на разговор с анализатори. „Мислех, че ще наваксаме“, добавя Худ. „Не сме“.

Звеното за облачни изчисления Azure отчете 39% ръст на приходите през тримесечието, като се изключат валутните колебания, надминавайки прогнозата на Wall Street за 37%.

Въпреки че темпът на експанзия е „здравословен“, той вероятно е малко под някои от по-оптимистичните очаквания на инвеститорите, пише анализаторът от Barclays Раймо Леншоу. В навечерието на обявяването на резултатите всички анализатори, следени от Bloomberg, с изключение на един, оцениха акциите с препоръка за „покупка“.

Стойността на книжата на Microsoft се понижи с около 4% по време на следборсовата търговия, след като затвориха сесията в Ню Йорк на ниво от 541,55 долара. От началото на годината до края на търговията в сряда, акциите са поскъпнали с почти 29%.

Най-големият софтуерен разработчик в света отбеляза бърз растеж в бизнеса си с облачни изчисления отчасти благодарение на забележителното си партньорство с водещия стартъп за изкуствен интелект OpenAI. Във вторник двете компании преразгледаха споразумението си, което даде на Microsoft достъп до технологията на OpenAI и бизнеса ѝ с изкуствен интелект за години напред. Wall Street приветства актуализираното партньорство.

Общите приходи на Microsoft са се увеличили с 18 на сто до 77,7 млрд. долара през фискалното първо тримесечие, докато печалбата е достигнала 3,72 долара на акция. Средната прогноза на анализаторите беше за 75,6 млрд. долара приходи и печалба от 3,68 долара на акция.

Приходите от продажби на звеното, включващо бизнес приложения, са нараснали със 17% до 33 млрд. долара. Това надмина очакваните от анализаторите 32,3 млрд. долара. Приходите на потребител са се увеличили, тъй като клиентите са се насочили към по-скъпи нива на софтуер, включващи най-новите AI функции, включително асистентите Copilot, съобщи Microsoft.

За настоящото тримесечие Microsoft очаква приходите ѝ да са между 79,5 млрд. и 80,6 млрд. долара. Ръстът на приходите на Azure при постоянни валути ще е около 37%, съобщи Худ.

Възстановяване от облачния срив

Междувременно облачните услуги на технологичния гигант се възстановяват от прекъсване, което доведе до нарушения в софтуерните продукти на компанията за работното място и дейността на няколко компании, в това число и Alaska Air Group.

Прекъсването е засегнало услуга, наречена Azure Front Door, която действа като входна точка за уеб приложения, изградени върху сървърите на компанията, започвайки около обяд в сряда нюйоркско време, съобщи компанията. Продуктът включва инструменти, които насочват интернет трафика към близки центрове за данни за по-бърз достъп. В един момент в сряда следобед страницата за състоянието на облака Azure на Microsoft съобщи за мрежови проблеми във всички региони на центровете за данни по целия свят.

Грешката се разпространи към повече от дузина други услуги на Azure, включително такива за удостоверяване на служители, инструменти за киберсигурност и бази данни. Microsoft отмени промяната, която е причинила грешката, и заяви, че очаква възстановяване на всички свои услуги.

Прекъсването е попречило на хората да се регистрират за полети на Alaska Airlines, спряло е гласуванията, които са се провели в шотландския парламент, и е изключило функции на услугата за изкуствен интелект Copilot на Microsoft. Други големи сайтове, като тези на Starbucks и Kroger, не работеха в сряда, въпреки че компаниите не посочиха публично източника на проблема.