Microsoft взе 27% дял от OpenAI

Microsoft и OpenAI финализираха новото си споразумение, премахвайки несигурността за инвеститорите в двете компании и проправяйки пътя за преструктурирането на разработчика на ChatGPT в бизнес с цел печалба, пише Bloomberg.

Съгласно новите условия Microsoft ще получи 27% дял от OpenAI на стойност около 135 млрд. долара, обявиха компаниите в съвместно изявление. В допълнение Microsoft ще има достъп до технологията на стартъпа за изкуствен интелект до 2032 г., включително до модели, които са постигнали бенчмарка защ изкуствен интелект (AGI).

Споразумението премахва основната пречка пред бизнес плановете на OpenAI. Стартъпът прекара голяма част от годината в работа по преструктурирането си в по-традиционна компания с цел печалба. Microsoft, която преди това инвестира 13,75 млрд. долара в OpenAI, беше най-големият противник на идеята сред инвеститорите, съобщи Bloomberg News.

„OpenAI завърши рекапитализацията си, опростявайки корпоративната си структура“, коментира председателят на OpenAI Брет Тейлър. „Нестопанската организация остава в контрол над организацията с цел печалба и сега има директен път към основни ресурси, преди да се появи AGI.“

Неправителствената организация на OpenAI, наречена OpenAI Foundation, също ще получи дял от капитала на стойност около 130 млрд. долара, като част от корпоративното си преструктуриране. Фондацията планира първоначално да се фокусира върху финансирането на работата за „ускоряване на пробивите в здравеопазването“, наред с други усилия.

Цената на акциите на Microsoft се повиши с близо 4% преди началото на борсовата сесия. Мнозина на Wall Street посочват променящите се отношения с OpenAI като сериозен проблем с несигурността на софтуерния разработчик.

Една от спорните точки в продължилите месеци преговори между Microsoft и OpenAI е това, което ще се случи, след като OpenAI постигне AGI, или изкуствен интелект, който превъзхожда хората в повечето икономически полезни задачи. Съгласно новото споразумение, прагът трябва да бъде потвърден от „независим експертен панел“. След като бъде постигнат, Microsoft вече няма да получава дял от приходите на OpenAI.