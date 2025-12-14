Акция на седмицата: „Първа инвестиционна банка" АД

„Първа инвестиционна банка" АД е акция на седмицата на Investor.bg.

Акцията поскъпна с 16,4% тази седмица до 5,82 лв. за брой, като отчита най-силен ръст от компонентите на SOFIX. В петъ цената ѝ достигна 6 лв.

Освен първа по ръст в SOFIX, акцията на ПИБ е и шеста по оборот на БФБ тази седмица с 862 хил. лв. и трета по брой сделки със 177.

Консолидираната печалба на ПИБ АД за деветмесечието на 2025 г. е 156 млн. лв. Общите активи на банката са за 17,8 млрд. лв. към 30 септември 2025 г. Собственият капитал към същата дата е 1,87 млрд. лв.

Основни акционери с по 31,36% са Ивайло Мутафчиев и Цеко Минев, със 7,87% дял е Valea Foundation, Българска банка за развитие АД е с 18,35% и други акционери притежават 11,06% от капитала на банката.

Акциите на "Първа инвестиционна банка" АД поскъпват с 54,79% в последните 12 месеца до 5,82 лв. за акция и 868 млн. лв. пазарна капитализация.

Материалът е с информационен характер и не е препоръка за покупко-продажба на ценни книжа!