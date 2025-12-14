Зеленски е готов да се откаже от искането си Украйна да стане член на НАТО

Украйна е готова да се откаже от исканията си за присъединяване към НАТО, ако САЩ и Европа предложат достатъчни гаранции за сигурност в текущите преговори по предложеното мирно споразумение, заяви украинският президент Володимир Зеленски, цитиран от Politico.

„Говорим за двустранни гаранции за сигурност между Украйна и САЩ – а именно гаранции, подобни на член 5... както и гаранции за сигурност за нас от нашите европейски партньори и от други страни като Канада, Япония и други“, посочи държавният глава на Украйна пред журналисти.

Коментарите му бяха цитирани за първи път от Financial Times.

Украйна и европейските политически лидери работят по изготвен от САЩ мирен план, който включва териториални отстъпки за Русия.

Зеленски заяви, че не е получил отговор от Белия дом относно предложените от него промени в плана.

Коментарите му са оповестени, докато германски, британски и френски представители обсъждат в неделя предложенията за прекратяване на войната в Украйна, преди среща в понеделник, на която ще присъстват лидерите на тези страни.

Очаква се американският пратеник Стив Уиткоф да се срещне със Зеленски, който ще бъде приет от германския канцлер Фридрих Мерц в Берлин в понеделник.

Преговорните позиции на държавния глава бяха подсилени от успешната украинска контраатака в град Купянск, за който Русия твърди, че е превзела миналия месец. „Всички наши силни позиции в страната се превръщат в силни позиции в преговорите за прекратяване на войната“, изтъква Зеленски по време на посещение на обсадения град.

Начинът, по който украинският лидер ще се справи с искането на Тръмп за бърз мир, ще бъде ключов в усилията на Киев да сложи край на войната, без да се договаря за суверенитета си. Предизвикателството за Зеленски е, че американският план е създаден с руско участие.