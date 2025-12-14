Мелони: Европа трябва да приеме новата стратегия за сигурност на Тръмп

Премиерът на Италия Джорджа Мелони определи новата стратегия за национална сигурност на президента на САЩ Доналд Тръмп като зов за събуждане за Европа, като същевременно омаловажи напрежението в своя кабинет и потвърди подкрепата на Италия за Украйна, съобщава Bloomberg.

„Искаме Италия, която е лоялна към своите партньори, но не е подчинена на никого“, заяви Мелони от Рим. „Ето защо сме до Украйна от първия ден“, подчерта още тя.

Говорейки на фестивала „Атреджу“, организиран от нейната партия „Братя италианци“, Мелони заяви, че стратегията на Тръмп, която разтърси европейските лидери, подчертава намерението на Вашингтон да се отдръпне от континента и да принуди Европа да засили собствената си отбрана.

В документ, публикуван миналата седмица, Тръмп обвини политиките на Европейския съюз (ЕС), че накланят Европа към „цивилизационно заличаване“, заявявайки, че те дори заплашват да култивират „съпротива“ на континента и поставяйки под въпрос това дали европейските страни ще останат желани съюзници в НАТО в бъдеще.

„Има опасения, защото Доналд Тръмп заяви, по-ясно от своите предшественици, че САЩ възнамеряват да се оттеглят от Стария континент и че европейците трябва да се организират, за да се защитават сами“, заяви Мелони в едночасова реч. „Какво мога да кажа освен „Добро утро, Европа. Добро утро“, добави тя.

По думите ѝ в продължение на 80 години „възлагахме сигурността си на САЩ, мислейки си, че този ден никога няма да дойде. Но най-важното е, че се преструвахме, че това е безплатно“.

В същото време регионът не бива да се примирява „с идеята, че Европа е изобразявана като безполезен“ играч, подчерта Мелони. „Европа е жива цивилизация, която не иска разрешение да съществува, дори от институциите, които я управляват“, добави тя.

„Свободата си има цена“, изтъкна италианският премиер, добавяйки, че нейната партия „винаги е предпочитала скъпоструваща свобода пред още по-скъпо, но очевидно удобно подчинение“.

Мелони, която ще трябва да се изправи пред парламентарни избори до 2027 г., също така настоя, че нейната коалиция остава единна въпреки споровете относно това дали Италия трябва да продължи да изпраща помощ на Украйна.

Коалицията, която обхваща центристкодясното движение „Напред, Италия“ и популистката партия „Лига“, ще остане на власт до края на законодателния мандат, подчерта Мелони.

„Мнозина се надяват, че дебатът между управляващите партии ще се изроди и ще събори правителството“, заяви тя. „Но нещо ми подсказва, че това няма да се случи“.