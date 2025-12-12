Чешки милиардер иска да създаде гигант в отбраната в Европа

Чешкият милиардер, който планира продажба на акции на стойност 3 млрд. евро в компанията си в областта на отбраната, иска да превърне производител на бронирани автомобили и боеприпаси в лидер в индустрията в Европа, пише Bloomberg.

В едно от малкото си интервюта Михал Стрнад заяви, че очаква Czechoslovak Group (CSG) да отбележи ръст във всички области на бизнеса и „със сигурност“ ще търси възможности за придобивания в сектора на безпилотните летателни апарати или дроновете. Под негово ръководство CSG увеличи печалбата си, след като Европа повиши военните си разходи и изпрати оръжия на Украйна.

„Искам да превърна CSG в най-голямата компания в областта на отбраната в Европа, напълно вертикално интегрирана с бизнеса на глобалните пазари“, казва 33-годишният Стрнад. „Никой от конкурентите ни не е толкова диверсифициран, ориентиран към износ и независим от големите военни сили на собствената си страна за договори. Това е нашето предимство“, допълва той.

Михал Стрнад, който пое основаната от баща му компания, вече е най-младият чешки милиардер. Снимка: Milan Jaros/Bloomberg

Растежът на отбранителната индустрия превърна Стрнад в най-младият член на клуба на чешките супербогаташи. Той заема второ място сред най-богатите хора в страната с нетно състояние от 14,6 млрд. долара след ръст с 59% тази година, показва индексът на милиардерите на Bloomberg.

Досега той не беше говорил твърде много публично за засилващите му се амбиции за бъдещето на компанията, основана от баща му в края на 90-те години на миналия век.

CSG обмисля да излезе на борсата в Амстердам във вероятно първото голямо първично публично предлагане в Европа през 2026 г., съобщи преди време Bloomberg, като се позова на запознати източници с предварителните разговори с група инвеститори. Оценката на компанията може да надхвърли 30 млрд. евро, казват източниците на агенцията. Стрнад не коментира съобщението. По-рано компанията заяви, че IPO-то е вариант, въпреки че нещата може да се променят.

Войната на Русия в Украйна, започнала преди почти четири години, и натискът от президента на САЩ Доналд Тръмп дадоха силен тласък на европейските производители на оръжие. Акциите на компании от сектора, като германския конкурент на CSG Rheinmetall, достигнаха рекорден връх тази година.

CSG вече разполага с 39 производствени съоръжения, повечето от които са в Европейския съюз или САЩ, и наема около 14 хил. души. Тя изнася продукция в около 70 страни, което, според Стрнад, намалява уязвимостта ѝ от геополитическите колебания или промяна на отбранителната политика на отделни правителства.

Нарастващи продажби. Приходите на CSG са нараснали над шест пъти от нашествието на Русия в Укрйна през 2022 г. Графика: Bloomberg LP

Компанията започва дейност в търговията с метални отпадъци, включително изведени от употреба танкове от съветската ера. Скоро открива процъфтяващ пазар за резервни части и рециклирано оборудване в места като Африка. Стрнад наследи баща си като единствен собственик на CSG през 2018 г., който е на 25 години.

Приходите нараснаха до прогнозирани 6,4 млрд. евро тази година и ще се увеличат с още около 1 млрд. евро през 2026 г., според най-новата презентация на CSG за приходите.

Компанията проучва голям брой възможни придобивания, казва Стрнад и добавя, че всяко ново придобиване ще се впише в един от сегашните стълбове на бизнеса, които варират от производство на боеприпаси до наземни или усъвършенствани системи.

Един от двигателите на приходите на CSG е инициативата на чешкото правителство да доставя артилерийски снаряди на Украйна. Това е помогнало на компанията да отбележи най-рязкото процентно увеличение на приходите от продажбата на оръжия сред стоте най-големи компании в областта на отбраната през 2024 г., сочат публикувани този месец данни от Стокхолмския международен институт за изследване на мира.

Проектът обаче се сблъска с чешката политика. Стрнад е сред богатите чехи, които често са критикувани от милиардера и новоизбран премиер Андрей Бабиш. На първата си пресконференция след победата на изборите през октомври Бабиш заяви, че не харесва, когато някой печели твърде много за сметка на войната, и обеща да провери някои от покупките.

Андрей Бабиш празнува изборната си победа в началото на октомври. Снимка: Milan Jaros/Bloomberg

В интервюто за Bloomberg Стрнад опровергава слуховете за конфликт между него и Бабиш, като заяви, че те са измислени и че коментарите са престанали веднага след края на предизборната кампания. „Разбирам го, въпреки че не ми беше приятно да чуя тези неща и сега всички смятат, че имаме вражда“, казва той за Бабиш. „Ние общуваме. Смятам, че той също осъзнава, че трябва да общува справедливо с голям работодател, който има голям принос към БВП“, допълва Стрнад.

Изграждането и поддържането на отношения е от съществено значение за успеха в отбранителната индустрия, отбелязва Стрнад, който се определя като трудолюбив и понякога нетърпелив.

„В бизнес отношенията трябва да си твърд, не можеш да спориш през цялото време. Трябва да е ясно, че има един шеф и ако е взето решение, то трябва да се спазва. Благодарение на това сме там, където сме“, изтъква той.