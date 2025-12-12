Руски банкер: Путин има пари да финансира войната в Украйна с години

Руският президент Владимир Путин разполага с достатъчно капитал, за да финансира войната в Украйна години напред, въпреки нарастващия икономически натиск. Това коментира пред CNBC бившият ръководител на централната банка на страната Сергей Алексашенко.

„Руската икономика е близо до стагнация“, посочва Алексашенко. Според него „настроението не е добро“, а централната банка на страната прогнозира растеж от само 0,9% на икономиката на страната тази година в сравнение с 4,3% през миналата година.

Той добавя, че „чашата е наполовина пълна“, като централната банка постепенно намалява инфлацията, а различните индустрии се движат в противоположни посоки.

На въпроса дали Путин има достатъчно пари, за да финансира войната в Украйна, Алексашенко отговори: „За съжаление, да.“ „Въпреки всички слухове, въпреки нарастващия бюджетен дефицит, въпреки нарастващите заеми от министъра на финансите, той има достатъчно пари, за да финансира войната“, посочва той.

„Съвсем съм сигурен, че той е в състояние да финансира войната още две, три години поне. Може би и повече“, допълва той.

Алексашенко направи коментарите си, след като генералният директор на НАТО Марк Рюте отправи остро предупреждение към съюзниците, че са изложени на сериозен риск от нападение от Москва. „Ние сме следващата цел на Русия и вече сме в опасност“, каза той в реч в Германия в четвъртък.

„Собствената отбрана на НАТО може да издържи засега, но с икономиката си, посветена на войната, Русия може да е готова да използва военна сила срещу НАТО в рамките на пет години“, посочва Рюте.

Въпреки международните усилия за прекратяване на войната, Путин сигнализира, че е готов да продължи да воюва, за да постигне целите на Русия. Миналата седмица той предупреди, че Москва ще завземе ключова украинска територия „със сила“, ако войските на Киев не се изтеглят доброволно.

В опит да засилят икономическия натиск върху Кремъл, европейски представители обявиха предложения да се използват замразените руски активи в подкрепа на възстановяването на Украйна – ход, който руските представители определят като равносилен на оправдание за война.

В петък руската централна банка обяви, че съди белгийската клирингова къща Euroclear в московски арбитражен съд „за възстановяване на загубите“, които е понесла.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп е разочарован от проточването на мирните преговори. Украйна и нейните европейски съюзници се опитват да запазят подкрепата му, но докато Русия публично рекламира „съюза“ си с Вашингтон, Тръмп отправя критики към европейските лидери. В сряда той заяви, че не иска да „губи време“ в обсъждане на мирния план с европейските си колеги, според NBC News.

По-рано тази седмица той заяви, че украинският президент Володимир Зеленски не е прочел проекта за мирно предложение на САЩ за прекратяване на войната, докато Русия е „съгласна с него“.

Предложението, първоначално изготвено от САЩ и Русия без участието на Украйна, е променено в сравнение с първоначалната му версия от 28 точки, която, според медийни публикации, включва отказ на Украйна от земя в Донбас и намаляване на числеността на армията.

Отстъпките от украинска земя и гаранциите за сигурност за Киев обаче остават пречка в мирния план, за който Украйна е под натиск от САЩ да се съгласи преди Коледа.

Белият дом обяви в четвъртък, че САЩ остават ангажирани в мирния процес. Прессекретарят Каролайн Лийвит коментира пред репортери, че Тръмп е „изключително разочарован от двете страни в тази война“ и „се е уморил от срещи само заради самата среща“.

Тръмп разговаря с лидерите на Великобритания, Германия и Франция по телефона в сряда, а Лийвит казва, че е „запознат“ с новото предложение, изпратено от украинския президент Володимир Зеленски.

Междувременно страните от ЕС са постигнали споразумение да замразят безсрочно блокираните руски активи в Европа. С това се премахва основното препятствие пред плановете средствата да бъдат използвани в помощ на Украйна, предава Ройтерс.

Очаква се лидерите на страните членки на ЕС да финализират механизма за финансиране на Украйна на срещата на върха, която ще се проведе на 18 декември. Това ще включва и гаранции за Белгия, че няма да понесе сама финансовия риск, ако Москва заведе и спечели съдебни дела заради средствата.

Преди това украинският президент Володимир Зеленски ще бъде в Берлин в понеделник за разговори с германския канцлер Фридрих Мерц, а по-късно ще се присъединят и други лидери на европейски страни и членки на НАТО. Германия разглежда заема като единствено възможно решение и е готова да предостави гаранции за 50 млрд. евро, посочват дипломатически източници, цитирани от БГНЕС.