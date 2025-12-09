Предаването на Донбас без бой ще предизвика разрив в украинското общество, прогнозира председателят на комисията по външна политика в украинския парламент Олександър Мережко, цитиран от The Moscow Times. Според него именно това е целта на руския президент Владимир Путин и затова той не отстъпва от искането си да получи останалите 30% от Донецка област, които Русия не може да превземе от 2014 година насам.

"Не става въпрос за разширяване на територията на Русия, а опит да ни разруши отвътре", допълни Мережко.

Коментарите в социалните мрежи в Украйна по темата действително са крайни и се правят парлели и с окупацията без съпротива на Крим, което не спря войната. Териториите са основна точка в преговорите, като и двете воюващи страни не отстъпват от позициите, дори и след интензивните разговори от 20 ноември насам. След преговорния маратон в Лондон и Брюксел в понеделник (8 декември) украинският президент Володимир Зеленски остава категоричен, че Киев няма право да направи нищо в нарушение на украинското, международното и моралното право.

В чат с журналисти той отбеляза, че САЩ търсят компромис по темата и до края на деня (9 декември) ще представи отговора на Украйна по последните предложения. Планът вече е с 20 точки спрямо първоначалната версия от 28 точки и по време на преговорите в Женева и Флорида през последните седмици са премахнати повечето "неукраински" точки, увери още Зеленски.

"САЩ са силен партньор и имат свое виждане за края на войната", допълни той и повтори коментара си, че Киев се нуждае и от САЩ, и от Европа за гаранциите за сигурност, но не гаранциите от Меморандума от Будапеща, а подкрепени от Конгреса на САЩ мерки. Европейските гаранции ще дойдат от "Коалицията на желаещите", допълни още украинският президент

Позицията на Украйна остава без промяна - прекратяване на огъня по линията на съприкосновението и след това преговори за някои териториални отстъпки, тъй като в момента тази линия минава през градове.

Европейските лидери изразиха подкрепата си за Украйна. Снимка: President.gov.ua

Европа има място в преговорите за мир в Украйна

Русия настоява не само да получи частите от Донецка област, контролирани в момента от Киев, но и за международното признание на Крим и четирите окупирани области за руска територия, което нито Украйна, нито Европа приемат. "Координираме позициите си, така че гласът на Европа да бъде чут по всички въпроси, които касаят Европа", допълни още Зеленски в социалните мрежи след разговори с лидерите на Великобритания, Франция, Германия, както и онлайн с представители на Финландия, Италия, Полша, Норвегия, Нидерландия, Дания, Швеция и Турция.

В Брюксел Зеленски се срещна с генералния секратар на НАТО Марк Рюте, председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и председателя на Европейския съвет Антониу Коща.

Сред обсъжданите теми са били още и военната помощ за Украйна по програмата PURL на НАТО, по която Нидерландия отпусна още 700 млн. евро, замразените руски активи и плановете за възстановяване на Украйна след края на войната.

Разчитаме на замразените руски активи - или за възстановяване на Украйна от щетите, които нанесе Русия, или за покупка на оръжия, ако войната продължава, каза още Зеленски.

Китай няма интерес от край на войната в Украйна

Украинският президент смята, че Китай има голямо влияние върху Русия и президента Владимир Путин и може да окаже натиск за край на войната, но не иска да го прави.

Според него на Пекин е изгодно отслабена и зависима Русия на фона на новата визия на САЩ за външната политика и полюсите на глобалното влияние. Зеленски допълни, че няма данни Китай да предоставя директно оръжие на Русия, но и не вижда усилия за прекратяване на бойните действия, макар че заявява подкрепата си за териториалната цялост и независимостта на Украйна.

Украйна опитва контраатаки в Сумска област, атаките намаляват

Украйна опитва контраатаки в Сумска област - около Андриевка, Киндративка и Садки, сочат данни на руски военни анализатори. Лошото време пречи на работата на дроновете и на двете страни. Допълнително в нощта срещу 9 декември Суми беше подложен на масирани атаки с дронове.

Сводката на Генералния щаб на Въоръжените сили на Украйна за 1384-ия ден от началото на пълномащабната война сочи намаление на активността на бойното поле - общо 139 атаки спрямо 164 ден по-рано. Русия е извършила и 80 въздушни удара с 208 управляеми авиационни бомби, както и 4100 артилерийски обстрела по позиции на бойното поле и близките населени места. Използвани са и 6200 fpv-дрона.

Най-масирани остават бойните действия в Покровското направление - в агломерацията Покровск (около жп линията) и Мирнохрад. ВСУ съобщава за 43 атаки в региона. В съседното Олександривско направление са регистрирани 17 атаки.

Институтът за изучаване на войната (ISW) обръща внимание на развитието на бойните действия в Харковска област - около Вовчанск, руските военни опитват пробиви по подобие на тактиката в Покровск, но нямат достатъчно сили, за да ги реализират. ВСУ съобщава за 8 атаки в тази посока. Украинските военни продължават с "прочистването" на Купянск от руски позиции и има данни за 4 атаки в района.

Интензивни са битките и около Хуляйполе (Запрожка област) - 15 през последното денонощие.

Русия е окупирала 129 кв. км украинска територия от началото на декември

От началото на декември Русия е окупирала 129 кв.км украинска територия, сочат изчисленията на украинския военен анализатор Олександър Коваленко. Най-значително е придвижването в Запорожка област, където напредъкът е с 50 кв. км.

Темпът на руската армия леко се забавя спрямо лятото, когато руската армия превземаше по средно 150 кв. км на седмица, но се ускорява значително спрямо септември и октомври, когато ръстът беше с 50-60 кв. км на седмица.

Турция е близо до отказа от С-400

Турция е близо до отказа от системите за ПВО С-400, коментира преди дни американският посланик в Анкара Том Барак, цитиран от Bloomberg. Според него до пролетта на 2026 година ще има яснота за ситуацията.

Темата беше обсъдена между президентите на САЩ и Турция през септември във връзка с желанието на Анкара да купи изтребителите F-35. Според представители на НАТО това е невъзможно, докато турските ВВС използват руските системи С-400.

Украинското издание Defense Express анализира какво ще означава отказът на Турция за Украйна. Един от сценариите е системите (общо четири) да бъдат продадени обратно на Русия. Турция плати за тях 2,5 млрд. долара и не може да ги използва, но Москва има голяма нужда от тях в момента. Вариант е системите да бъдат изпратени на Индия, която заяви интерес да купи С-400.

Един от най-малко вероятните варианти е да бъдат прехвърлени на Украйна, както се коментираше преди месеци. Анализират се и възможностите Турция да запази системите, но те да бъдат в контролирано от САЩ място.