Руската централна банка завежда арбитраж в Москва срещу Euroclear заради замразените ѝ активи

Руската централна банка обяви, че завежда иск в Арбитражния съд в Москва срещу депозитаря Euroclear за възстановяване на нанесени загуби, причинени от „незаконни действия“, които според регулатора са довели до невъзможност да разполага със свои парични средства и ценни книжа.

В съобщение на уебсайта си институцията уточнява, че действията на Euroclear са довели до вреди заради блокирани активи. Паралелно с това публикуваните от Европейската комисия (ЕК) предложения за използване на замразени руски активи са определени като „незаконни“ от гледна точка на международното право, съобщава БТА.

Преди няколко дни главният изпълнителен директор на Euroclear Валери Юрбен заяви в цитирано от Ройтерс интервю за в. „Франкфуртер алгемайне цайтунг“, че белгийската финансова институция не може просто да даде или прехвърли на ЕС средствата, генерирани от замразените руски активи, тъй като тези активи, държани от групата, са обвързани с правни искове, припомня БТА.

По-рано този месец ЕК предложи финансирането за Украйна в следващите две години да бъде осигурено или със средствата в Euroclear, които да бъдат върнати от Украйна, след като войната приключи и руската страна изплати обезщетение на Киев, или с общ заем от международните финансови пазари, гарантиран от държавите в ЕС. Решение се очаква на насроченото по-късно този месец заседание на Европейския съвет.

В Брюксел отново се подготвя среща между белгийския премиер Барт де Вевер, германския канцлер Фридрих Мерц и председателя на ЕК Урсула фон дер Лайен, на която да се обсъди въпроса.

Euroclear се опасява също и от фалит, както и от отговор от Русия, ако запорираното имущество на Руската централна банка бъде предоставено в полза на Украйна, заяви Валери Юрбен миналата седмица.

Руската централна банка определя като незаконни публикуваните предложения на Европейския съюз за използване на нейните замразени активи и предупреждава, че си запазва правото да предприеме всички налични действия за защита на интересите си. „Механизмите за пряко или непряко използване на активите на Руската централна банка, както и всякакви други форми на неразрешено използване на активите ѝ, са незаконни и противоречат на международното право, включително нарушават принципите на суверенния имунитет“, заявява регулаторът.

Банката се позовава на прессъобщение на Европейската комисия от 3 декември, в което се очертават две решения за финансиране на нуждите на Украйна през 2026–2027 г., както и на проект за нормативен акт със същата дата. Според една от възможностите Комисията ще може да заема средства от финансови институции в ЕС, които държат замразени руски активи, с цел отпускане на репарационен заем за Украйна.

Регулаторът подчертава, че в случай на по-нататъшно придвижване или реално прилагане на тези инициативи, „Руската централна банка си запазва правото без допълнително уведомление да пристъпи към използване на всички налични правни и други механизми за защита на интересите си“.

Вчера датското председателство съобщи, че ЕС започва процедура за дългосрочно замразяване на активите на Руската централна банка, които се намират на територията на Съюза, с цел да се избегне необходимостта от подновяване на решението на всеки шест месеца и да се подготви правна рамка за евентуалното използване на средствата в подкрепа на Украйна, припомня БТА. Също вчера белгийският вицепремиер Венсан ван Петегем заяви, че замразените руски активи трябва да бъдат използвани за заем за Украйна.