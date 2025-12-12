До Куон бе осъден на 15 години затвор за краха на Terraform Labs за 40 млрд. долара

Съоснователят на Terraform Labs и бивш беглец от закона До Куон беше осъден на 15 години затвор за измамата, довела до колапса на компанията му за 40 млрд. долара през 2022 г. и предизвикала серия от каскадни кризи в света на криптовалутите, съобщава Bloomberg.

34-годишният Куон беше осъден по време на изслушване в четвъртък в Ню Йорк от окръжния съдия на САЩ Пол Енгелмайер, който нарече престъпленията му „измама от епичен мащаб за поколения“. Решението е краят на дългата борба на САЩ срещу криптопредприемача и екстрадирането му от Черна гора, където беше арестуван за използване на фалшив паспорт. Той все още е изправен пред обвинения в измама в родната си Южна Корея.

Присъдата на Куон идва в момент, когато регулаторите гледат малко по-благосклонно на криптопазара благодарение на намесата на президента Доналд Тръмп. На 23 октомври държавният глава помилва основателя на Binance Чанпън Джао, който беше осъден за нарушения на законите за борба с прането на пари в рамките на дейността на най-голямата борса за криптовалути в света.

Енгелмайер наложи по-дълга присъда за Куон от 12-те години, поискани от прокурорите, заявявайки, че тя би била твърде снизходителна предвид вредата, която е нанесъл на жертвите.

Правителството твърди, че действията на Куон са допринесли за „криптозимата“ на 2022 г. и последвалия крах на FTX на Сам Банкман-Фрийд. Прокурорът заяви, че Куон е причинил повече загуби от общата сума от действията на Банкман-Фрийд, Алекс Машински от Celsius Network и Карл Себастиан Грийнууд, съосновател и основен разпространител на измамната криптовалута OneCoin. Банкман-Фрийд беше осъден на 25 години затвор. Машински и Грийнууд се признаха за виновни и получиха съответно 12 и 20 години.

По време на изслушването в четвъртък Куон се извини на стотиците жертви, които са загубили пари от фалита на Terraform, и каза: „Не обвинявам никого другиго за това, че съм тук днес“.

Той добави: „Не споря, нито някога ще споря, че поведението ми е било в съответствие със стандартите в индустрията и пазарната практика“, както някои от жертвите са заявили в писмата си. „Ако е било така, то е било в съответствие с лошите стандарти в индустрията и пазарните практики и аз, като един от лидерите на пазара, трябва да нося лична отговорност“.

Куон се призна за виновен през август за заговор и измама в рамките на споразумение, при което прокуратурата е съгласна да иска не повече от 12 години затвор. Според сделката Куон се е съгласил да изплати като компенсация 19,3 млн. долара и да предостави имоти, които според обвинението да придобити чрез измама.