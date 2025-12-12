Китай сигнализира за умерени стимули през 2026 г. след отмяната на митата

Китай сигнализира, че ще запази икономическата си подкрепа, но ще се въздържи от увеличаване на стимулите през следващата година. Това подчертава преминаването от защита срещу американските мита към осигуряване на растеж в дългосрочен план, пише Bloomberg.

Политическото ръководство на страната ще използва „гъвкаво и ефикасно“ намаленията на лихвените проценти и задължителните резерви, за да осигури достатъчна ликвидност и да поддържа „необходимото“ ниво на бюджетен дефицит и държавни разходи през 2026 г., според официален доклад, публикуван след края на Централната икономическа работна конференция.

Езикът на срещата предполага желание да се поддържат умерени стимули, след като Китай излезе от търговската война със САЩ до голяма степен невредим благодарение на бума на износа към останалата част от света. Това показва, че политиците са доволни от настоящите политики и могат да се придържат към стратегия за растеж, водена от производството, дори когато предприемат стъпки за стимулиране на потреблението.

„Икономическата политика беше в извънреден режим преди година поради външна несигурност. Тази година политиките се фокусират повече върху дългосрочния план“, казва Дин Шуан, главен икономист за Китай и Северна Азия в Standard Chartered Plc. „Няма причина политиките да бъдат по-експанзионистични“, добавя той.

На конференцията, на която присъстваха висши китайски политици, включително президентът Си Дзинпин, са определени приоритетите на икономическата политика за следващата година. В знак на признание за няколко пречки пред растежа, политическото ръководство на страната обещава рязко свиване на инвестициите, за да стабилизира влошаващия се пазар на жилища и намаляващата раждаемост.

Акциите на китайските компании за недвижими имоти поскъпнаха, като тези на China Vanke Co. в Хонконг добавиха 5,7%, а на KWG Group Holdings и Sunac China Holdings – 5,3%.

Последните политически сигнали идват в момент, когато втората по големина икономика в света се очертава да приключи изненадващо устойчива година. Силата на износа стимулира икономическия растеж, като годишният търговски излишък в стоките надхвърля 1 трлн. долара за първи път.

Зависимостта на икономиката от търсенето в чужбина обаче е все по-рисков фактор, тъй като евтиният китайски износ предизвиква гнева на страните, които се стремят да защитят собствената си индустрия.

И други пречки засилват влиянието си. Инвестициите в дълготрайни активи отчитат безпрецедентен срив през втората половина на 2025 г. Това задълбочава опасенията относно спадащото вътрешно търсене. За да противодействат, длъжностните лица обещават да увеличат бюджетните разходи на централното правителство за инвестиционни проекти.

Китай счита, че засилването на инвестициите в инфраструктура е по-изгодно начинание предвид намаляващото въздействие на потребителските субсидии върху продажбите на дребно. Политиката за субсидии ще бъде „оптимизирана“, което предполага ограничено пространство за разширяване на размера на стимулите.

Някои икономисти прогнозират, че програмата може да бъде разширена, за да обхване разходите за услуги, тъй като секторът получава все по-голямо внимание от страна на правителството.

Длъжностните лица обещават също така да „обърнат необходимото внимание“ на фискалното напрежение на местните власти и да ускорят усилията за справяне с рисковете от местните дългове по „организиран“ начин.

Друг основен проблем е засилващото се напрежение на пазара на недвижими имоти, след като подкрепяният от държавата предприемач China Vanke шокира пазарите с предложение за отлагане на изплащането на облигации. Конференцията определя ясен мандат за намаляване на запасите от жилища в сектора и обещава контрол на новото предлагане.