Слабият юан задвижва износа на Китай и предизвиква критики

Нощувка в хотел Waldorf Astoria в сърцето на Манхатън започва от около 2000 долара. Нощувка в Waldorf Astoria в сърцето на Пекин струва около 340 долара.

Но хотелските стаи не са чак толкова евтини в момента в Китай, пише New York Times.

Сандвич „Биг Мак“ от McDonald's струва наполовина по-малко в Китай, отколкото в САЩ. Произведените в Китай стоки също са по-евтини: смартфон OnePlus 15 струва 999 долара в САЩ и 692 долара в Китай. Автомобил BYD Seal се продава за 15 500 долара в Китай, включително с компютърно асистирано шофиране, и за около 50 000 долара на други пазари.

Големите разлики между цените в Китай и извън страната показват най-голямото изкривяване в световната икономика в момента, което е свързано с ниската стойност на китайската валута. Комбинация от ниски лихвени проценти, забавящ се икономически растеж и правителствени стимули поддържа валутата на страната толкова слаба.

Слабостта на юана не е единствената причина цените в Китай да са ниски. Постоянният спад в жилищното строителство е изтрил голяма част от спестяванията на китайските домакинства, правейки ги неохотни да харчат. Хроничният свръхкапацитет в китайските фабрики след години на интензивни инвестиции, подхранвани чрез дълг, накара компаниите да намаляват цените за по-малкия брой клиенти в страната.

Валутата остава един от най-големите – и най-чувствителни – проблеми в китайската икономика. В днешно време са необходими около 7,1 юана, за да се купи един долар. Тази слабост е тласнала китайския износ до забележителни висоти. Официални данни, публикувани в понеделник, показват, че световният излишък на Китай в износа над вноса тази година вече е надхвърлил 1 трлн. долара.

Китайските власти старателно избягват да обсъждат ниската стойност на валутата, която е помогнала за създаването на милиони работни места в китайските фабрики. Но някои китайски икономисти започват да твърдят, че слабостта на юана е в пълно противоречие с икономическите основи.

Преди неотдавнашното си оттегляне от централната банка на Китай, Шън Сончън работи като генерален директор на отдела за финансови проучвания и статистика. Той е един от малкото държавни служители с почти неограничен достъп до икономическите данни в страна. В момента преподава в Международното бизнес училище в Шанхай. Той изнесе лекция в края на ноември за паритета на покупателната способност. Това е икономическата концепция за това какви трябва да бъдат валутните курсове, за да струват подобни стоки и услуги еднакво в различните страни.

„От гледна точка на паритета на покупателната способност, валутният курс не би бил 1 към 7, а може да е 1 към 5 или дори 1 към 4“, посочва Шън на финансова конференция. „Някои са изчислили, че ако валутният курс наистина отразява паритета на покупателната способност, един долар ще се разменя само за около 3,5 юана“, добавя той.

Ако валутата се укрепи значително над 5 юана за долар, Китай ще изпревари САЩ като най-голямата икономика в света, измерена в долари.

Китайската валута е толкова слаба, че броят на китайските туристи, стичащи се към Европа, е намалял наполовина от 2019 г. насам, тъй като те избират далеч по-евтини пътувания в рамките на родината. Средностатистическият турист е похарчил само 125 долара за пътуване по време на едноседмичния национален празник на страната в началото на октомври, показват правителствени данни.

Последното отслабване на валутата започна с анти-Covid мерките в Шанхай през пролетта на 2022 г. Блокировката причини рязък спад на потребителското доверие в цялата страна, което още не се възстановява. Много китайски домакинства и компании реагираха, като продадоха своите юани, за да купуват долари и други валути.

Китайската народна банка повиши курса на юана с 3% от април до 7,07 юана за долар, което е най-високото му ниво от повече от година. Очаква се валутата да се задържи на това равнище, като много анализатори прогнозират, че доларът ще падне под 7 юана през следващата година, може би до 6,60 юана. Това би означавало допълнително поскъпване със 7% до нивата, наблюдавани за последно през 2022 г., пише Ройтерс.

Факт е, че китайските стоки все още са сравнително евтини. Всъщност, на базата на реалния ефективен валутен курс (РЕВК) - който се коригира спрямо инфлационните разлики между държавите - юанът е приблизително на най-ниското си ниво от 15 години, като стойността му е спаднала с почти 20% от началото на 2022 г. и с близо 50% от 2012 г.

Нещо повече, Китай може да поеме умерено поскъпване на валутата поради своето присъствие, експертиза и господство в световните вериги на доставка в редица индустрии, като например електрическите превозни средства, слънчевите панели и батериите. Китай вече не е фабрика за евтини потребителски стоки, а оперира в горния край на икономическите, технологичните и стратегическите вериги на създаване на стойност.

Изглежда, че Пекин ще продължи стратегията си за контролирано поскъпване на валутата, което би трябвало да помогне за охлаждане на тлеещото търговско напрежение с Вашингтон и да потуши твърденията, че Китай нахлува на неговите пазари.