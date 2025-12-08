IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Start.bg Posoka Boec Megavselena.bg Chernomore
Владимир Путин нареди незабавно преструктуриране на руската икономика

Правителството трябва да създаде високоплатени работни места в новите технологии и производство с висока добавена стойност

17:46 | 08.12.25 г. 6
Снимка: Bloomberg LP
Снимка: Bloomberg LP

Руският президент Владимир Путин има нова задача към правителството и местните власти - създаване на високоплатени работни места, свързани с новите технологии, развитие на производството с добавена стойност и увеличаване на потреблението на руски стоки, става ясно от протоколните кадри от заседание на Съвета по стратегическо развитие и национални проекти, публикувани от Кремъл.  

Русия трябва да започне да изнася "сложни продукти", което да стимулира по-квалифицирана заетост, казва още руският президент и обръща внимание, че през годините на войната (от 2021 до 2024 година) производителността на труда в Русия се увеличава с минималните 0,7 на сто.

Той поиска още и прозрачна и конкурентна бизнес среда, както и премахване на сивия сектор в търговията, което да гарантира, че няма да има скрити приходи във връзка с увеличения ДДС от 20% на 22% през 2026 година.

"За държавата и обществото ефектът трябва да бъде увеличени бюджетни приходи", отбелязва той и допълва, че има изготвен план за развитие на руската икономика до 2030 година. Путин призовава мерките да започнат да се изпълняват веднага и до края на 2026 година да има резултати.

Преди седмици вицепремиерът Александър Новак отбеляза, че Русия вече не е "петролна икономика" и  че приходите от преработвателната индустрия и производството на храни се увеличава.

Данните на международни институции показват намаляване на приходите от петрол, което не може да бъде преодоляно от другите приходи в бюджета. Руската икономика започва все п-видимо да се забавя, което се признава и от руските власти.

Преходът към високотехнологична икономика трябва да стане при запазване на ниските нива на безработицата и умерена инфлация, която по последни официални данни през октомври е 7,7%. Целта на Централната банка на Русия за 2026 година е 4%.

Последна актуализация: 20:01 | 08.12.25 г.
икономиката на Русия Владимир Путин нови технологии
7
Скъсана_Ушанка
преди -248 секунди
Хаха, това жуже явно съвсем е аут ъф спейс, нарвдило преструктуриране на икономиката...пааахаха, и кво сега, изведнъж руснята от иконимика от африканско арабски тип (добив на суровини), изведнъж ще стане от американски, японски или европвйски тип?? И кой ще го направи, впиянченото население от оркки, ли? :)))
проба
преди 1 час
Е щом имат план и генсека е дал указания , всичко е ясно :)
FireT
преди 2 часа
Не помня от кога не съм се смял така на статия. Всяка дума на Жужето е пълна пародия и популизъм. И сам не си вярва. С нетърпение чакам да видя високотехнологичния износ. Въпросът е на какво? И те не знаят. Първо да успеят да направят москвича с ел. стъкла, а после да правят сувлаки и дроиди. Тез нямат чорапи за наемните сиУбийци на фронта в Украйна, щели да оправят икономиката си. Хахахаха
evlogi
преди 2 часа
ххахах, мноо добър виц...
гъбко
преди 2 часа
Да пробват за начало санитарен фаянс , а не да задигат на украинските земеделски стопани !!
Доктор_Проктор
преди 3 часа
А какви ще са тези продукти с добавена стойност и на кого ще ги продават ?
xapoznai
преди 3 часа
Също така може да нареди да започне производство на най-добрите автомобили, самолети и камиони, а също така може да нареди и слънцето да грее по-силно за да изкарват руските земеделци по две реколти. При това незабавно! До сега нямаше смисъл ама сега вече ударно започват да вадят продукти с висока добавена стойност! Очаква се в края на 26 година руския износ да е 1% суровини и 99% високотехнологични работи, а внос въобще няма да има, защото руското производство ще смаже конкуренцията!
