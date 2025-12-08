Владимир Путин нареди незабавно преструктуриране на руската икономика

Руският президент Владимир Путин има нова задача към правителството и местните власти - създаване на високоплатени работни места, свързани с новите технологии, развитие на производството с добавена стойност и увеличаване на потреблението на руски стоки, става ясно от протоколните кадри от заседание на Съвета по стратегическо развитие и национални проекти, публикувани от Кремъл.

Русия трябва да започне да изнася "сложни продукти", което да стимулира по-квалифицирана заетост, казва още руският президент и обръща внимание, че през годините на войната (от 2021 до 2024 година) производителността на труда в Русия се увеличава с минималните 0,7 на сто.

Той поиска още и прозрачна и конкурентна бизнес среда, както и премахване на сивия сектор в търговията, което да гарантира, че няма да има скрити приходи във връзка с увеличения ДДС от 20% на 22% през 2026 година.

"За държавата и обществото ефектът трябва да бъде увеличени бюджетни приходи", отбелязва той и допълва, че има изготвен план за развитие на руската икономика до 2030 година. Путин призовава мерките да започнат да се изпълняват веднага и до края на 2026 година да има резултати.

Преди седмици вицепремиерът Александър Новак отбеляза, че Русия вече не е "петролна икономика" и че приходите от преработвателната индустрия и производството на храни се увеличава.

Данните на международни институции показват намаляване на приходите от петрол, което не може да бъде преодоляно от другите приходи в бюджета. Руската икономика започва все п-видимо да се забавя, което се признава и от руските власти.

Преходът към високотехнологична икономика трябва да стане при запазване на ниските нива на безработицата и умерена инфлация, която по последни официални данни през октомври е 7,7%. Целта на Централната банка на Русия за 2026 година е 4%.