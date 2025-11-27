Русия за първи път извършва физическа продажба на злато от резервите си

Руската централна банка извърши за първи път физическа продажба на злато от държавния резерв в рамките на операция на Министерството на финансите, пише руското опозиционно издание The Moscow Times. Досега е имало операции с ценния метал, но не на пазара, а с държавни институции и чрез виртуално прехвърляне, като резервите са оставали непокътнати в трезорите на банката - в размер на 2,3 хил. тона.

По обем на златните резерви Русия заема пето място в света.

Според оценката на Министерството на финансите операции с ценния метал не изглеждат нелогично на фона на цената му на международните пазари - през ноември търговията се извършва при нива от над 4000 долара за тройунция. Ликвидността на вътрешния пазар се е увеличила в последните години, което също подкрепя операцията, допълват и от Централната банка в съобщение до "Интерфакс".

Регулаторът не обявява количества или други условия по търга, но турското издание TRT посочва, че операцията ще е изцяло на вътрешния пазар и целта е да бъде намален дефицитът във федералния бюджет, както и да се попълни Фондът за националното благосъстояние (ФНБ). Според изданието от началото на войната в Украйна през 2022 година фондът е продал 57% от своите златни активи, или 232,6 тона. Към 1 ноември общият обем на ликвидните активи във ФНБ възлиза на 51,6 млрд. долара.

ФНБ се пълни основно от приходи от продажба на енергоизточници. Негов ръководител е приближеният до руския президент Кирил Дмитриев. Той е и част от екипа, който разговаря с американската страна по отношение на войната в Украйна.