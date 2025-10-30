Централните банки ускоряват покупките на злато въпреки рекордните цени

Централните банки са ускорили покупките на злато през третото тримесечие, като няколко завръщащи се купувачи са се осмелили да заложат на рекордно високите цени, за да се предпазят от уязвимия щатски долар, предава Bloomberg.

220-те тона, закупени в периода юли-септември, отбелязват увеличение от 28% спрямо предходното тримесечие и обръщат тенденцията на забавяне в началото на годината, според доклад на Световния съвет по златото (WGC). Националната банка на Казахстан е била най-големият единичен купувач, а централната банка на Бразилия е закупила злато за първи път от повече от четири години.

Българска народна банка също е била активен купувач през тримесечието, закупувайки 2 тона злато. В началото на месеца централната банка съобщи, че е закупила 66 хил. тройунции злато заради приемането на еврото от 1 януари 2026 г., без да уточнява периода, през който това се е случило. Количеството обаче се равнява именно на около 2 тона от благородния метал.

Макар че от инстутицията не уточниха и точната пазарна цена, според изчисления на Investor.bg при средна цена от 4000 долара за тройунция, около която се движи пазарът напоследък, това означава, че е закупено злато на обща стойност 264 млн. долара.

Глобални тенденции

Централните банки са добавили 634 тона злато към резервите си през годината до края на септември – под нивото за същия период през последните три години, но значително над средната стойност преди 2022 г., преди руската инвазия в Украйна. WGC прогнозира покупки за цялата 2025 г. в диапазона от 750 до 900 тона.

„Засилените геополитически напрежения, упоритият инфлационен натиск и несигурността около глобалната търговска политика подхранват апетита за активи, които са сигурно убежище“, заяви старшият пазарен анализатор на WGC Луиз Стрийт в изявление, придружаващо публикуването на доклада в четвъртък.

Въпреки неотдавнашния спад златото е поскъпнало с около 50% през тази година и по-рано този месец достигна рекордно високо ниво от над 4380 долара за унция. Бурното покачване се дължи отчасти на покупките на централните банки, както и на стремежа на основните инвеститори да предпазят портфейлите си от риск.

WGC заяви, че скокът в цените е „вероятно ограничаващ фактор“ за покупките през първата половина на годината, докато повишаването на търсенето през третото тримесечие „е доказателство, че централните банки продължават да добавят злато стратегически“. Институцията също така изчислява, че 66% от търсенето през последното тримесечие остава неотчетено.

Интересът на инвеститорите към златото е нараснал с 13% на тримесечна база, тъй като скокът в цените е подхранил страха от пропускане на по-нататъшни печалби, заяви WGC. В същото време статутът на златото като убежище и инструмент за хеджиране е привлякъл все по-голям интерес – тенденция, която според Съвета ще се запази до края на годината.

Третото тримесечие е рекордно за борсово търгуваните фондове, обезпечени със злато, добавя докладът, като глобалните притоци достигат 26 млрд. долара.

Очакванията за по-нататъшно облекчаване на паричната политика и опасенията за състоянието на американската икономика също са подтикнали участниците да се насочат към златото през тримесечието, посочва WGC. Федералният резерв в сряда обяви широко очакваното понижение на лихвите с четвърт процентен пункт, въпреки че председателят на Фед Джером Пауъл заяви, че по-нататъшно понижение през декември „не е предрешено“.

Високата цена на златото междувременно е довело до най-ниското потребление на бижута за третото тримесечие от 2020 г. насам по отношение на обема, което накара WGC да понижи очакванията си за цялата година. Все пак потребителските разходи за бижута са нараснали с 13% на годишна база до 41 млрд. долара, което е следствие от по-високата цена.