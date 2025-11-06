Бъдеще и предизвикателства пред търговията – от въвеждането на еврото до новите подходи в логистиката и разплащанията

Големият въпрос – еврото

Търговците в България, независимо дали оперират онлайн или не, са изправени пред редица предизвикателства, но и пред тях се откриват нови възможности за развитие предвид влизането на страната в еврозоната, въвеждането на еврото, възприемането на новите подходи в маркетинга и разплащанията, както и в логистиката. До тези изводи стигнаха участниците в Investor Meet – дискусионен панел, посветен на търговията у нас.

Що се касае до основните предизвикателства пред търговците на дребно, свързани с влизането на България в еврозоната, финансовият директор на Kaufland Цветомир Узунов изтъква общо четири такива.

На първо място стои проблемът с доверието и разбирането на този преход. Узунов е категоричен, че търговците на дребно играят важна роля за изграждането на това доверие, ето защо се подготвят активно за преходния период.

На второ място е логистичното предизвикателство при физическите обекти, особено големите магазини, при които предстои процес по изнасяне и вкарване на тонове пари, за да може да се осигури плавен и безпроблемен преход за гражданите.

Третото предизвикателство, според Узунов, е чисто техническо – „пригаждането на голям брой системи“, които да работят в новите условия. На последно място остава подготовката на хората. „Инвестираме хиляди часове в тяхното обучение, за да могат те да подпомогнат гражданите в процеса“, посочва той.

По думите му най-трудното от четирите е спечелването на доверието на гражданите. „Безспорно януари ще бъде по-труден месец за всички“, коментира още той, подчертавайки, че Kaufland България ще надхвърли 10 млн. лева инвестиции, като най-съществените ще отидат за техническата подготовка на системите.

Нестихващото връщане на поръчки

Същевременно в онлайн търговията се наблюдава ръст на връщанията на поръчки, което също е предизвикателство за бизнеса. Въпреки усилията за намаляване на въглеродния отпечатък на електронната търговия и налагането на по-зелени практики връщането на поръчки продължава с пълна сила.

„В някаква степен това се дължи и на политиките на самите търговци. Години наред основната им комуникация беше, че връщането е безплатно и хората могат да поръчват на воля“, коментира маркетинг директорът на Sport Depot Иво Тодоров. „От законова гледна точка наистина няма проблем, но това повишаване на процента на връщанията повишава цената за всички“.

По думите му скокът във връщанията на стоки се дължи и на ръстовете на електронната търговия, която в последните години се промени значително и се разви.

„Нормално е с увеличаването на обема донякъде да се повиши и връщането на поръчките“, казва той.

Според Тодоров години наред безплатната доставка и безплатното връщане са налагани като основни способи за увеличаване на продажбите, но това „малко по малко започна да изиграва лоша шега на търговците“.

„Те започнаха да вдигат праговете за безплатна доставка“, казва той, допълвайки, че по данни на Българската е-комерс асоциация делът на връщанията в България е 7,99%, макар че има съществени разлики при връщанията в отделните браншове.

Нови възможности за разплащане

„На върнатите поръчки може да се противодейства, ако за стоките се плаща предварително“, допълни Мая Ангелова, директор „Сигурни решения за разплащане“ в Банка ДСК. „На Запад почти няма опция за плащане при доставка. Дори има държави, в които тази опция генерално е премахната“, посочва тя.

Когато става дума за електронна търговия, потребителят на първо място иска всичко да става много бързо и лесно. Ето защо Банка ДСК работи по пилотен проект със стартъп относно нова технология, наречена SelfiPay. Както подсказва и името ѝ, идеята е потребителят да може да извършва плащания мигновено, като използва биометрия, в случая лицето си.

„Selfipay е една нова технология, която тепърва ще се развива на европейския пазар. Тя вече е навлязла в САЩ и Китай. Потребителите, които вече са свикнали да плащат с Apple Pay, Google Pay, се идентифицират с биометрика – с лице, с пръстов отпечатък. Те ще искат следващата еволюция в тази посока. В един момент няма да искат да носят телефон или карта за лоялност, когато посещават фитнес например“, коментира Ангелова.

Идеята на технологията е, че при предварителна регистрация се запазва нужната биометрика, като се разчитат редица вертикали на лицето. Зад тези данни стои разплащателната карта на потребителя, който след това може да плаща само с лице.

„Фокусът ни е в това да разширим мрежата. В момента инсталираме тази технология в локации на два големи ритейлъра, свързани с техниката, но имаме и такива в сферата на козметиката и модата“, посочи Ангелова.

Повече гъвкавост в доставките

Гъвкавост се търси не само в разплащанията, но и в доставките. Затова не е случайно, че напоследък ползването на автомати за вземане на пратки става все по-популярно.

„Тенденцията е такава, че в страната се забелязва все повече и повече поставянето на автомати“, коментира търговският директор на BOX NOW България Лъчезар Тончев. „Причината за това е, че за самите куриери това е оптимизиране на разходите им и им носи по-удовлетворени крайни клиенти“, коментира той.

Според Тончев услугата до автомат е свързана с предимството потребителят да може във всеки един момент да вземе пратката си, без да се съобразява с работното време на конкретен офис или да се налага да бъде на предварително посочен домашен адрес в конкретно време.

Същевременно автоматите могат да адресират и проблемите с невзетите и върнатите пратки, каза Тончев. По думите му един от големите проблеми за онлайн търговците е цената за доставка, която в много от случаите трябва да субсидират.

„Това означава, че те или трябва да включат цената за доставка в самия продукт по някакъв начин, или трябва да изядат собствения си марж, от печалбата си, за да може крайният клиент да получи доставката си безплатно“, коментира той. Доставката до автомат помага точно за това нещо. Разходите и за куриерската услуга, и за онлайн магазина са по-малко“.

Това помага едновременно да увеличи печалбата на търговеца и той да има по-голям брой пратки, които минават с тази куриерска услуга, допълни той.

Какви са очакванията на компаниите за Черния петък, как изкуственият интелект влияе на онлайн търговията и какви други възможности стоят пред бизнеса, можете да научите от видеото.