Папа Лъв XIV създава комисия по изкуствен интелект, нов ватикански орган, чиято цел е да координира реакцията на Католическата църква спрямо технологията, съобщава Politico.

Ватиканът обяви в събота, че папата е решил да създаде комисията поради нарастващото използване на изкуствен интелект, „потенциалното му въздействие върху човешките същества и върху човечеството като цяло [и] загрижеността на църквата за достойнството на всяко човешко същество“.

Папа Лъв подписа своята енциклика, писмо, съставено от понтифика и изпратено до епископите, за да предостави инструкции или насоки по морални въпроси.

Очаква се новата му енциклика, която ще бъде публикувана през следващите седмици, да разгледа въпроса за изкуствения интелект в рамките на социалното учение на църквата, което обхваща и теми като труда, справедливостта и мира.

Това не е първият път, когато папа Лъв се насочва към въпроси, свързани с изкуствения интелект. Само няколко дни след като беше избран през май 2025 г., той каза на кардиналите, че католическата църква е длъжна на света да предложи „съкровищницата на своето социално учение“, за да се справи с предизвикателствата, породени от изкуствения интелект, по отношение на „човешкото достойнство, справедливостта и труда“.

Миналия юни папа Лъв разкритикува потенциалните негативни последици от нарастващото използване на изкуствен интелект. След като отбеляза потенциала на изкуствения интелект за добро, папата заяви, че има възможност за „злоупотреба за егоистична изгода“ и като начин за „разпалване на конфликти и агресия“.

„Сигурен съм, че всички ние сме загрижени за децата и младите хора и за възможните последици от използването на изкуствен интелект върху тяхното интелектуално и неврологично развитие. Нашите младежи трябва да бъдат подпомагани, а не възпрепятствани в пътя им към зрялост и истинска отговорност“, подчерта папата.