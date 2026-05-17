Александър Пулев: Разработва се пакет от мерки срещу поскъпването на горивата

Правителството разработва пакет от 15 мерки във връзка с поскъпването на горивата, които предстои да бъдат представени. Това заяви пред БНР вицепремиерът и министър на икономика, инвестиции и индустрията Александър Пулев, цитиран от БТА.

Той посочи, че темата с горивата е много сложна и добави, че има геополитически натиск, който по думите му „разкъсва“ енергетиката и процесите свързани с нея. Това не е валидно само за България, това е регионален и световен проблем, категоричен бе той.

Относно пакета от мерки Пулев обясни, че става въпрос за 15 подробно разписани мерки, които на предварителна база са били подложени на неформален диалог с браншови организации и със заинтересованите страни, като предстои и публична дискусия.

"С вицепремиера (Атанас) Пеканов ще капитализираме региона (Стара Загора), ще дадем нужната форма на финансова подкрепа, докато имаме устойчива позиция за преговори с Европа“, заяви той. "Основната роля на правителството е да има работещи институции и ясни правила, и всичко министерства с един принцип да дават пълна писта и административна подкрепа на бизнеса. За да се случи това, трябва предсказуемост и по-доби условия за бизнеса", обеща министърът.

Той допълни, че сега е време българското правителство да си свърши също работата и да спечели средствата от Европа по линия на Плана за възстановяване и устойчивост. Имаме три месеца да спечелим обратно 3 млрд. евро в полза на икономиката, на регионите, на българския бизнес и да преодолеем три години липса на действия в тази посока, каза той.

Пулев посочи, че състоянието на правителствения фиск е абсолютно критично. Финансовият министър Гълъб Донев и екипът му правят анализи и през идната седмица ще дадат брифинг, на който ще изнесат подробна информация.

Вицепремиерът не уточни никакви параметри на "критичния фиск".

"Трябва сега да направим всички тези болезнени реформи и се слага акцент върху европейските средства. Трябва неуморна работа и сме длъжни да активираме тези ресурси - срещу тях стоят структурни реформи и ще се позовем на мощната подкрепа в парламента, да преодолеем всички дефицити от предишни правителство. Имаме отговорност на правителството да структурираме програмите максимално, за да стигнат до регионите", коментира Пулев

По отношение на пазара той заяви, че в момента сме в състояние на кризи. Въпреки това правителството има отговорност пред потребители и семейства, и към бизнеса да организира мрежа от форми на подкрепа.

По думите му в момента има голяма доза привнесена инфлация, но има и местни проблеми в нелоялни търговски практики и спекула.

"Разработили сме мерки, които се борят с нелоялни търговски практики и спекула и пазарът да функционира на пазарен принцип. А това е нарушено особено в сегмента модерна търговия. Не залагаме на забрана на нормативна база. Не залагаме нито една непазарна, всички мерки са пазарни", убеден е Пулев.

Той твърди, че "сега има пазарна аномалия и българският потребител плаща три пъти по-висока надценка на храните от първа необходимост, по-висока на база на нормите".

"Изнесената информация показва, че веригите залагат до 130 % надценка при нормална 30%. Три пъти по-високи цени в сравнение със същите храни в Европа. Не сме във война с веригите, а с нелоялните търговски практики. Искаме да заложим правила, които важат за всички. Не искаме социално отговорна дейност от веригите, искаме да не слагат два пъти по-високи цени и отношението към българите да е същото, каквото е към собствените им акционери. Дефинирали сме 33 нелоялни търговски практики и българските производители са в сърцето на нашата инициатива“, коментира още Пулев.

Вицепремиерът съобщи и за създаване на ново звено с контролни и регулаторни органи за координация. Целта е да бъдат подкрепени мощно родните производители и потребители.

"Това звено ще координира и ще очаквам от него резултати всяка седмица. Бил съм мениджър в частния сектор и знам, че първо се прави конструкция с участие на всички заинтересовани страни. Другото направление в това звено е център за компетентност и всяка седмица ще се изчислява справедлива пазарна цена. Тя не е задължителна, но ще показва какви са цените при липсата на спекула с нормална надценка, като в Европа 25-30% и липса на нелоялна търговска практика“, посочи министърът.

Пулев бе категоричен, че ще изискват информация, отчетност и прозрачност и "държавата няма да бъде безучастен наблюдател, ще действаме като правителство и имаме куража да защитим българския потребител".

"Да кажем на веригите, че трябва да спазват правилата – бизнес империя в модерната търговия консолидира оборот 5 млрд. евро на година, а санкция 10% от оборота ще има силен дисциплиниран ефект. Смятам, че това ще промени цялостната картина на пазара“, посочи още Пулев.