Анкета: Как България да овладее ситуацията с дълга си?

Към началото на годината брутният външен дълг (БВП) на България, държавен и частен, надхвърля 67 млрд. евро, като държавният възлиза на около 32,4 млрд. евро в края на миналата година.

Финансовата стабилност на България е водеща за страната. Макар да продължава да е сред европейските държави с нисък дълг, за няколко години страната натрупа сериозни дългове. Bloomberg TV Bulgaria попита водещи експерти как да се овладее ситуацията с българския дълг.

Боян Иванчев, финансист и преподавател в УНСС:

Дългът се овладява чрез по-ефективни разходи, насочени към инвестиции, които повишават производителността и икономическата активност, а не към текущо потребление. Очакванията за по-бърза инфлация означават и по-висока цена на новия дълг, което увеличава разходите по обслужването му.

Затова управлението на дълга трябва да бъде активно и стратегическо – включително използване на пазарни възможности като валутни разлики за оптимизация. Най-важното е новият дълг да се насочва към проекти, които увеличават БВП и дългосрочния растеж, а не към краткосрочни разходи.

Мартин Търпанов, ръководител „Дългови инструменти“ в DeltaStock:

Дългът на България остава нисък като дял от БВП – под 30% спрямо около 90% средно за Европейския съюз (ЕС), което дава фискално пространство. Въпреки това номиналният дълг расте бързо – от около 18 млрд. евро (2023 г.) до над 30 млрд. евро (2025 г.), с темп, изпреварващ БВП. Това създава риск при продължаващи дефицити.

Решението е ограничаване на дефицита чрез по-добра събираемост и контрол върху разходите – реформи в администрацията, прозрачни разходи и спазване на фискалните правила. Целта е устойчиво съотношение дълг/БВП около 30–35% и избягване на сценарии като в други задлъжнели държави.

Даниел Василев, икономист от Admirals:

България може да овладее дълга чрез балансиране на бюджета, но липсва политическа воля. Проблемът не е в приходите, а в разходите, които растат устойчиво, особено в неефективни системи като здравеопазване и пенсии.

Необходими са реформи, съкращаване на администрацията и ограничаване на държавните разходи. В противен случай дефицитите ще се финансират с нов дълг и ще доведат до по-високи данъци и лихви. Ниското съотношение дълг/БВП не е гаранция за стабилност – без структурни промени рискът ще нараства.

Акцентът в изказванията на експертите за стабилизиране на дълга е, че трябва фискална дисциплина с ограничаване на разходите, реформи в администрацията и бюджетна консолидация.

Ще стане ли публичният сектор по-ефективен и съобразен с реалната икономика, коментира и Илия Кръстев, председател на Българската работодателска асоциация за иновативни технологии (БРАИТ).

