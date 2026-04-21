Инвеститори изкупиха ДЦК за 150 млн. евро на осмия за тази година аукцион

Министерството на финансите (МФ) преотвори за трети път емисия петгодишни лихвоносни съкровищни облигации, която беше пусната в обращение на 28 януари. Тя е деноминирана в евро, с падеж 28 януари 2031 г. и годишен лихвен купон от 2,75%, съобщиха от финансовото ведомство.

Обемът на емисията в обращение беше увеличен със 150 млн. евро на проведения на 20 април аукцион, с което достигна 450 млн. евро номинална стойност. Отчетената на аукциона среднопретеглена годишна доходност e в размер на 3,33%.

Общият размер на подадените поръчки възлезе на 224,1 млн. евро, което съответства на коефициент на покритие от 1,49. Отчетеният спред спрямо аналогичните германски федерални облигации е в размер на 68 базисни точки.

От Българската народна банка уточниха, че до участие в аукциона са допуснати поръчки със съвкупна номинална стойност 224,1 млн. евро, в т.ч. несъстезателни поръчки със съвкупна номинална стойност 4,100 млн. евро. Средната цена на допуснатите до участие в аукциона поръчки е 97,16 евро на 100 евро номинал.

В осмия за тази година аукцион са участвали осем първични дилъра на ДЦК.

Министерството на финансите ще предлага за продажба допълнителни количества от емисия № BG 20 301 26 119/28.01.2026 г.

Досега на осемте аукциона от началото на годината са пласирани съкровищни облигации за 1,2 млрд. евро.

Припомняме, че през миналата година на вътрешния пазар Министерството на финансите пласира книжа за 3,3 млрд. лева на 15 аукциона, на които се предлагаха три- и седемгодишни ДЦК.

През миналата година проектът за Бюджет 2026 г. не беше гласуван и според удължителния бюджет максималният размер на новия дълг, който правителството може да поеме за тази година, е 10,5 млрд. евро, в които са включени вътрешен и външен дълг.

През октомври 2025 г. Министерството на финансите изготви проект на стратегия за управление на държавния дълг. В него е записано, че трябва да се постигнат целите, насочени към удовлетворяване на потребностите от дългово финансиране, при отчитане на влиянието и ограничителните условия на външната и вътрешната макроикономическа среда и потенциалните рискове.

Стратегията беше изготвена при отчитане на показателите за очакваното изпълнение на държавния бюджет за 2025 г. и на база допусканията, при които са разработени законопроектът за държавния бюджет за 2026 г. и проектът на актуализираната Стратегия за бюджетна прозрачност за периода 2026-2028 г.

Това се случи преди приемането на България в еврозоната и преди да се гласува удължителен закон за бюджета за тази година. Предвиденото ново дългово финансиране е изчислено в левове. В периода от 2026 до 2028 г. се планира то да достигне 13,3 млрд. лв. за 2026 г., 12,4 млрд. лв. за 2027 г. и 10,9 млрд. лв. за 2028 г.

На последното си заседание за миналата година Министерският съвет в оставка обяви проект за аукциони за ДЦК за граждани. Ако бъде приета нормативната уредба, през тази година може да видим аукциони и за тях.