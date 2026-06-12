Нагел: ЕЦБ е готова да повиши лихвените проценти и през юли, ако се наложи

Европейската централна банка (ЕЦБ) е готова да повиши лихвените проценти и на следващото си заседание, ако шокът от войната на САЩ и Израел в Иран го наложи. Това заяви гуверньорът на Германската централна банка и член на Управителния съвет на ЕЦБ Йоахим Нагел, цитиран от Bloomberg.

Според него последиците от войната са твърде сериозни, за да бъдат пренебрегнати, което е направило необходимо повишението на депозитната лихва в четвъртък, дори ако ситуацията се успокои сравнително бързо. По думите му високите енергийни разходи вече се пренасят върху цените на други стоки и услуги и оказват влияние върху базисната инфлация.

„Управителният съвет ще проведе следващото си заседание по паричната политика през юли“, посочи Нагел в петък. „Оставяме всички възможности отворени и сме готови да реагираме отново, ако се наложи. Нашият подход за вземане на решения въз основа на постъпващите данни остава подходящ“, добави той.

Германският представител направи тези коментари ден след като ЕЦБ повиши лихвените проценти за първи път от 2023 г., превръщайки се в първата голяма централна банка, реагирала на инфлационния натиск, породен от войната в Иран.

Последиците от конфликта вече стават видими в Европа, където потребителските цени са нараснали с над 3% през май, а бизнес активността отслабва. Председателят на ЕЦБ Кристин Лагард предупреди в четвъртък, че енергийният шок се „разпространява“ в цялата икономика.

Пазарите очакват тя и нейните колеги да повишат още два пъти лихвите с по 0,25 процентни пункта, за да ограничат ускоряването на инфлацията. Според източници, запознати със ситуацията, следващо увеличение може да дойде още през юли, ако междувременно условията не се подобрят.

Независимо от точния момент, ще бъде необходимо допълнително затягане на паричната политика, за да се овладее инфлацията, заяви Международният валутен фонд (МВФ) само няколко часа след решението на ЕЦБ.

„Основният лихвен процент ще трябва да се повиши, за да бъде ограничено въздействието на шока върху инфлацията“, посочват оттам. Прогнозата на фонда предполага общо увеличение на лихвите с 50 базисни пункта през тази година, като целта е да се предотврати задържането както на общата, така и на базисната инфлация над 2% чак до 2028 г.

Собствените тримесечни прогнози на ЕЦБ, публикувани вчера, показват по-бързо нарастване на потребителските цени през следващите две години, докато икономическият растеж ще пострада поради отслабващото търсене.

Йоахим Нагел заяви, че перспективите пред инфлацията са се „влошили допълнително“ и че настоящият шок се оказва „силен и устойчив“.

„Ето защо не можем просто да го пренебрегнем“, каза той. „Това повишение на лихвите би било необходимо дори ако ситуацията се успокои бързо.“

В отделно интервю друг член на Управителния съвет на ЕЦБ - словенският гуверньор Примож Доленц - заяви, че повишението на лихвите от четвъртък дава възможност на централната банка „да анализира по-внимателно по-широката икономическа среда на следващите заседания“.

„Засега това е достатъчно, за да следваме основния си сценарий“, каза той пред Bloomberg.

Според Доленц на предишните две заседания не е имало достатъчно доказателства, които да оправдаят подобна стъпка. Сега обаче наличните реални икономически данни показват, че „е съвсем очевидно, че инфлацията ще бъде по-бърза, а икономическият растеж - по-нисък“.

Финансистът не даде конкретни насоки за бъдещите действия на паричния орган, като повтори официалната позиция на ЕЦБ, че те ще зависят от постъпващите икономически данни. В същото време той отхвърли опасенията на някои анализатори, че повишаването на лихвите в условията на отслабваща икономика може да бъде грешка.

„Разполагахме с много стабилен набор от данни“, каза Доленц.

Според него дори ако Ормузкият проток бъде отворен бързо и цените на петрола спаднат рязко, суровият петрол няма незабавно да стане достъпен навсякъде и ефектите от кризата ще продължат да се усещат още известно време.