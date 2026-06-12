Британската икономика се е свила с 0,1% през април, притисната от войната в Иран

Доброто представяне на икономиката на Великобритания е приключило през април, тъй като ефектите от войната на САЩ и Израел в Иран и причиненият от нея енергиен шок са започнали да се прехвърлят върху растежа, предава Bloomberg.

Брутният вътрешен продукт (БВП) се е понижил с 0,1% след ръстовете през предходните два месеца, сочат данни на Националната статистическа служба (ONS) от петък. Данните са в съответствие със средната прогноза на икономистите.

Секторът на услугите се е свил с 0,2%, заличавайки ръста в промишлеността и строителството.

Тези данни поставят основата за по-слаб тримесечен период, докато бизнесът и потребителите се сблъскват с по-високи разходи за енергоносители и по-високи лихвени проценти.

През първото тримесечие на годината Великобритания отбеляза най-бързия растеж сред страните от Г-7. Въпреки това очакванията за понижение на лихвите се обърнаха към прогнози за повишения, а ефектът от натрупването на запаси от фирми и домакинства с цел да се избегнат по-високи цени в първите седмици на конфликта започва да отслабва.

Докладът ще засили позицията на представителите на Английската централна банка (АЦБ), които не искат да бързат с повишения на лихвите в отговор на енергийния шок. Решението кога или дали да се вдигнат разходите по заемите зависи от баланса между инфлацията и слабото търсене, а някои членове на борда като гуверньора Андрю Бейли изглежда придават по-голяма тежест на второто.