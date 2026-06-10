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Правителството вади „Мини Марица-изток“ и „ТЕЦ Марица изток 2“ от БЕХ

Очаква се така да се отключи плащане от 1 млрд. евро по Плана за възстановяване и устойчивост

14:45 | 10.06.26 г. 1
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Снимка: БГНЕС/ГЕОРГИ ПАШКУЛЕВ
Снимка: БГНЕС/ГЕОРГИ ПАШКУЛЕВ

„Мини Марица-изток“ и „ТЕЦ Марица изток 2“ ще бъдат извадени от структурата на Българския енергиен холдинг (БЕХ), обяви министърът на енергетиката Ива Петрова на брифинг в Министерския съвет. В качеството ѝ на енергиен министър на нея е възложено да работи по съответните актове. Преструктурирането на БЕХ е част от ангажиментите на България по Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ), като реформата е договорена през 2025 г. 

Има забавяне на тази реформа и неизпълнението на нейната цялост постави под въпрос над 1 млрд. евро финансиране по ПВУ, но и по териториалните планове за справедлив преход, каза Петрова, цитирана от БТА. Още преди седмица в свое интервю пред БНТ тя предупреди, че преструктурирането на холдинга предстои във връзка с Плана за възстановяване, 

Ще бъде създадено ново държавно предприятие, което да бъде едноличен собственик на вътрешните предприятия, които в момента са собственост на БЕХ, и след извършване на оценка от одитор активите да бъдат прехвърлени, стана ясно от думите на Петрова. Реформата за преструктуриране на БЕХ е част от една по-голяма и цялостна интегрирана концепция, която касае комплекса „Марица Изток“.

„Решението на правителството съдържа ангажимент за изготвяне на бизнес и финансов план на новото предприятие, инвестиционен план за реализация на интегрирана концепция за комплекса „Марица Изток“ и съгласуване на тези документи с национално представителните синдикални организации, ДАНС, включително и диалог с Народното събрание“, каза още Петрова. 

„Тази реформа не е просто създаване на ново дружество, а стъпка в контекста към цялостна интегрирана концепция за комплекса „Марица Изток“, който е изключително важен за енергийната сигурност на страната, за икономическата сигурност и за конкурентоспособността. Това е стратегически въпрос, който трябва да решим“, отбеляза Ива Петрова.

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Последна актуализация: 14:45 | 10.06.26 г.
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Коментари

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1
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гъбко
преди 22 минути
Първа стъпка , към ограничаване работата на мините и консервиране на централата за студен резерв ... :))) ... а въглищата са си тук , нека да останат за бъдещите поколения , може да им потрябват за нещо по-смислено от изгаряне .
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