Украйна планира да подпише 30-годишен енергиен договор с Канада

Украйна се стреми да подпише 30-годишно стратегическо енергийно споразумение с Канада и предлага „мост за енергийна сигурност“, фокусиран върху доставките на канадски втечнен природен газ (LNG), заяви министърът на енергетиката на страната от Източна Европа Денис Шмигал, цитиран от Bloomberg.

Предложението, което Шмихал обсъди с канадския министър на енергетиката и природните ресурси Тим Ходжсън, е резултат от споразумения, постигнати между украинския президент Володимир Зеленски и канадския премиер Марк Карни, заяви Шмихал в публикация в социалната платформа X.

Като част от разговорите двете страни обсъдиха възможността за директна безвъзмездна помощ от Канада на стойност 650 млн. канадски долара (461 млн. щатски долара), с което трябва да се помогне на Украйна да закупи газ за предстоящата зима, като част от по-широкия пакет от помощ на Отава.

Украйна е изправена пред многобройни руски удари по енергийната си инфраструктура по време на войната.

По-рано този месец Зеленски реформира правителството в Киев и заяви, че подготовката за зимата е ключова причина за промяната. Сергий Корецки, главен изпълнителен директор на държавната енергийна компания НАК „Нафтогаз Украйна“, беше назначен за министър-председател, на мястото на Юлия Свириденко.

Енергийната и отоплителната инфраструктура на Украйна остава уязвима на руски удари с балистични ракети.

Украйна също така е поканила канадски доставчици да съхраняват газ в подземните ѝ хранилища и е потърсила доставки на енергийно оборудване от канадски производители, посочва Шмихал.

Министрите са обсъдили и сътрудничеството по отношение на малките модулни реактори, област, която Киев иска да включи в предложеното дългосрочно споразумение, тъй като се основава на опита на Канада в тази технология.