Украйна превърна Азовско море в "мъртво" за руските танкери

За седмица, между 6 и 13 юли, украинските дронове унищожиха 105 плавателни съда - основно танкери от т.нар. "сенчести флот" на Русия в Азовско море. От Безпилотните сили на Украйна съобщават, че целта е блокиране на доставките за южния фронт и Крим, тоест част от обявения през юни "логистичен локдаун".

Украински и руски военни наблюдатели обръщат внимание, че ударите са с дронове, насочвани към капитанския мостик, където се намира управлението и навигационното оборудване на кораба. Пораженията превръщат кораба в неуправляем обект и налагат евакуация на екипажа. След първите дни реакцията на Москва е увеличаване на корабите в Азовско море с надеждата все някой от тях да стигне до крайната си дестинация.

Така обаче се увеличават потенциалните цели - на 11 юли например Безпилотните сили на Украйна поразиха 28 танкера за едно денонощие. Действията напомнят на сухопътната блокада, която налага Украйна на окупираните южни части - Запорожка и Херсонска област и Крим, където през юни са унищожени повече от 12,8 хил. превозни средства.

Русия започна да ескортира някои от камионите с мобилни огневи групи, което обаче показва, че конвоят е военен и важен за Русия, което веднага го превръща в цел за украинските дронове. Също толкова трудна е защитата и на танкерите - възможните реакции са огневи групи на танкерите или въздушна подкрепа, но рисковете за загуби се увеличават. Украйна намали съществено Черноморския флот, което означава и липсата на ескорт и подкрепа от морски съдове.

Всички действия трябва да бъдат разглеждани в тяхната цялост, а не като отделни операции, пише украинският военен анализатор Олександър Коваленко. Той посочва, че след сухопътната блокада, сега Украйна ограничава доставките за Бердянск, Мариупол и Крим и по море, а хуманитарната катастрофа на полуострова е допълнително предизвикателство за Москва.

"Бензин в Крим няма, няма и да има", заяви ръководителят на Безпилотните сили на Украйна Роберт Бровди ("Мадяр") в откъс от интервю, посветено на ударите по Крим, разпространено в социалните мрежи. Той посочи още, че удари по Кримския мост също не се нанасят, за да могат руските граждани да напуснат полуострова.

Украйна подобри ефективността на ударите

Институтът за изучаване на войната (ISW) отбелязва, че ударите на Украйна в руския тил стават не само по-интензивни, но и по-ефективни. Действията през уикенда например демонстрират подобрено планиране и действително водят към ограничаване на логистиката за армията. Ако продължат, вече ще има реален ефект в южните части на фронтовата линия.

Проблемите с логистиката са дали възможност за освобождаването на няколко населени места в Днипропетровска област, съобщи 425-та бригада, но след това изтри публикацията си. ISW обръща внимание, че украинските военни създават условия за контраатаки от няколко месеца с удари по комуникационни и логистични канали и позиции на оператори на дронове в региона. В последните месеци Украйна има потвърдени успехи в Олександривското направление, в Днипропетровска област.

Украинските власти смятат, че в момента имат предимство благодарение на ударите с дронове в тила на Русия, но и също така признават, че "прозорецът на възможностите" постепенно ще се затвори и през зимата Русия ще обстрелва украинските енергийни обекти.

Русия нанася удари по украинските пристанища в Черно море

Русия също опитва блокирането на логистиката на украинците, атакувайки пристанищата в Черно море. Руски военни кореспонденти обаче определят атаките като "интензивни", но и не "критични", защото пристанищата продължават да приемат кораби. Пораженията по самите кораби се отстраняват почти веднага. Не са унищожени и всички зърнени терминали на пристанището в Одеса, отчитат руските наблюдатели.

Един от най-големите износители на олио и зърнени продукти в Украйна - "Кернел", обаче съобщи, че спира работа заради повреден терминал. Унищожени са и 45 хил. тона пшеница, както и 9000 тона слънчогледово олио след масирани атаки на 13 юли.

Президентът Владимир Путин обеща, че отговорът на Москва за блокадите в Азовско море и южните части на Украйна ще бъде "огледален" и няколко пъти по-мощен. "Противникът ще почувства това", заяви той по време на посещение в завод за производство на системи за ПВО "Панцир - С".

Путин също така каза и че се готви система за осигуряване на доставките за Крим, както и че енергийната система на Русия остава мощна и надеждна, а ситуацията с горивата вече започва да се стабилизира.

През уикенда украинските военни продължиха да нанасят удари по енергийни обекти на полуостров Крим и сривът в енергийната система все още не може да бъде преодолян. Руски военни кореспонденти съобщават за активизиране на морски дронове в Черно море в нощта срещу 14 юли. В социалните мрежи се разпространяват кадри от пожари в Геленджик (Краснодарски край), но целите не са ясни.

В Русия търсят начин да блокират Starlink

Сенаторът Дмитрий Рогозин, избран от окупираните части на Запорожка област, призова за "систематично деактивиране" на Starlink, с което да бъде отнето предимството на Украйна в ударите на средна дистанция - в окупираните от Русия украински области.

След разгрома на сателитната мрежа "войната ще приключи за две-три седмици", посочи бившият директор на "Роскосмос" в своя канал в Telegram.

Според публикация в Der Spiegel и други европейски издания Русия и Китай си сътрудничат в опитите да бъдат блокирани сателитите на Илон Мъск. Засега няма одобрено решение, защото при атаките могат да пострадат и други сателити, включително и китайски.

Франция също ще предаде лицензи за производство на зенитни ракети на Украйна

Франция ще предаде лицензи за производство на зенитни ракети за системите SAMP-T, но също така и за крилатите ракети Scalp, които са съвместни разработка на Франция и Великобритания. Това стана ясно по време на брифинг в Париж, където се проведе срещата на "Коалицията на желаещите". По време на заседанието беше обявена нова коалиция - за създаване на антибалистична система в Европа.

Украйна официално представи своя проект Freyja, който ще бъде в основата на системата. Първите сигнали са, че ще бъде използван и интегриран опитът и разработките на общо 10 държави в Европа, за да бъде създаден защитен щит.

Френският президент Еманюел Макрон съобщи, че Украйна ще получи своите изтребители Rafale в периода 2028-2029 година. Украйна купи 16 изтребителя от този тип от Франция.

Украйна има нужда от 300 ракети за Patriot през зимата

Украйна ще има нужда от запас от 300 ракети за Patriot за зимата, съобщи украинският президент Володимир Зеленски пред представителите на "Коалицията на желаещите". "Ако имаме достатъчна защита за зимата, Русия ще има значително по-малко причини да проточва войната до зимата", каза още той.

Украйна в момента няма средства за прихващане на руските балистични ракети. Има съобщения за удари по складове в Киев тази нощ с ракети "Искандер - М". От разрпорстранените кадри няма данни това да са складове с военна техника, а властите в украинската столица не съобщават за вторични експлозии, разрушения и жертви. Според руски източници към Киев тази нощ са изстреляни 10 балистични ракети. Министерството на отбраната на Русия съобщава за удар по предприятие от военно-промишления комплекс в украинската столица.

Украйна от своя страна нанесе нови удари по рафинерии - Афипската (Краснодарския край) и съоръжението на "Газпром Нефт" в Салват, Башкортостан.

Русия съобщава за разширяване на зоните си около Краматорск

За настъпление в Словянск и около Краматорск съобщават руските военни кореспонденти. ISW потвърждава и инфилтриращи операции на руснаците в Сумска област, както и за масирани бомбардировки около Купянск.

Сводката на Генералния щаб на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) за 1601 ден от пълномащабната война показват, че боевете запазват своята интензивност. 13 юли е 63-тият ден с над 200 атаки - 244 спрямо 257 ден по-рано. Русия е извършила и 77 въздушни удара с 249 авиационни бомби, както и 2900 артилерийски обстрела по позиции на фронта и близките населени места. Използвани са и 8600 fpv-дрона.

Най-интензивни са боевете около Покровск (37), сочат още данните. Ожесточени са боевете за Словянск (25), Костянтинивка (20) и Хуляйполе (16).