Акциите на SK Hynix се сринаха с над 20% за два дни

Драстичната разпродажба на акциите на SK Hynix в Сеул продължи и във вторник, като двудневното понижение в цената надхвърли 20%. Сривът при книжата на световните производители на хардуер за изкуствен интелект (AI) подхрани нови опасения, че тазгодишното рекордно рали при производителите на чипове е стигнало твърде далеч и твърде бързо, съобщава Bloomberg.

Южнокорейският гигант в производството на чипове за памет отбеляза спад от 9% на Корейската фондова борса, след като в понеделник акциите му се сринаха с рекордните 15%. Индексът Kospi спадна с 5,3%. Акциите на местния конкурент Samsung Electronics отбелязаха колебания.

Последното поевтиняване се случи, след като инвеститорите продължиха да се освобождават от акциите на технологичните компании в световен мащаб на фона на нарастващите опасения относно излишния капацитет в сферата на изкуствения интелект. За SK Hynix, чиито акции бяха сред най-големите печеливши в света тази година, резките колебания подчертават и необичайно големия обем на ливъридж залози, свързани с акцията. Новото ѝ листване на американския пазар може да засили волатилността, тъй като настроенията се отразяват едновременно в Сеул и на Wall Street.

„Корея се превърна в AI барометър“, заяви Джонгмин Шим, анализатор в CLSA Securities Korea. „В миналото трейдърите следяха индекса Philadelphia Semiconductor или Nasdaq и прогнозираха как ще се държат корейските пазари. Сега е точно обратното. Корея оказва все по-голямо влияние.“

Обръщайки неотдавнашната си тенденция да купуват при спад, корейските инвеститори на дребно продадоха във вторник акции от индекса Kospi на стойност над 2,5 трлн. вона (1,7 млрд. долара), докато чуждестранните инвеститори купуваха.

Волатилността обхвана Kospi и двата му гиганта – SK Hynix и Samsung Electronics, които заедно формират повече от половината от теглото на индекса. Само SK Hynix е отбелязала колебания от поне 5% в двете посоки по време на повече от 50 сесии през тази година, показват данни, събрани от Bloomberg.

Акциите може да претърпят допълнителни сътресения с наближаването на отчета за тримесечните финансови резултати на 23 юли. Разпродажбата в понеделник беше частично предизвикана от доклад на местна брокерска къща, според който оперативната печалба може да спадне под консенсусните очаквания.

Съотношението на принудителните ликвидации на акции, закупени с краткосрочни заеми, скочи до над 10% миналата седмица спрямо средната стойност за последните шест месеца от 2,1%, според данни на Корейската асоциация за финансови инвестиции.

Спиранията на търговията, предизвикани от резки загуби на местния пазар, достигнаха рекордни нива, подхранени отчасти от популярността на борсово търгуваните фондове с ливъридж, свързани с националните производители на чипове, и от операциите по ребалансиране, които тези продукти изискват. Анализаторите многократно са алармирали, че дебютът на SK Hynix в САЩ, заедно с подобни ETF-и, може да разпространи волатилността на глобалната сцена.

Тъй като „огромна част“ от инвеститорите на дребно използват инструменти с ливъридж, на пазара липсваше какъвто и да е структурен буфер, коментира Анна Фунг, старши анализатор в Futu Securities в Хонконг. „Когато цените на базовите акции на производителите на полупроводници започнаха да спадат, това предизвика незабавна, каскадна вълна от искания за допълнително покритие и принудителни ликвидации, превръщайки стандартната пазарна корекция в бурно, механично разгромяване.“

В Корея се засилиха дебатите относно налагането на по-строги ограничения, а дори и изваждането от търговия на някои от продуктите с ливъридж. В понеделник ръководителят на корейския финансов регулатор призова мениджърите на активи да поемат по-голяма отговорност за ETF-ите.